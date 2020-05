Assassin's Creed Odyssey en Origins in-game ontdekkingstours nu gratis

Na het goede nieuws van gisteren dat je gratis GTA 5 kunt downloaden, is er nu nog meer moois om gratis en voor niets in huis te halen. zowel de in-game Assassin's Creed Odyssey als in-game Assassin's Creed Origins educatieve tours zijn gratis te downloaden tot en met 21 mei.

Deze geschiedenisreizen stellen spelers in staat om een indrukwekkende recreatie van beide fascinerende werelden te beleven. Daarnaast leer je tijdens deze tours het nodige over de twee tijdperken.

De Discovery tours halen alle videogame-elementen uit de spellen, waaronder combat, verzamelitems, en het grinden van ervaringspunten. In plaats daarvan is er een samengestelde tour aanwezig die een bijzonder interessant inkijkje geeft in de belangrijkste onderdelen van de games, voorzien van commentaar van game-ontwikkelaars.

Take a historic journey from home with Discovery Tour: Ancient Greece & Discovery Tour: Ancient Egypt FREE to download and keep 🏛🚶‍♀️ #PlayApartTogether👉 https://t.co/UVftq2CaBrMay 14, 2020

Voor het claimen van beide virtuele tours dien je naar de Ubisoft website te gaan. Download Discover Tour: Ancient Greece en Discovery Tour: Ancient Egypt. Houd er rekening mee dat je een Uplay-account nodig hebt om de tours te kunnen downloaden.

Wat volgt voor Assassin's Creed?

Ubisofts nieuwste toevoeging aan de succesvolle AC-reeks wordt Assassin's Creed Valhalla. Deze game speelt zich af in de duistere Vikingtijd. Tijdens de onthulling van enkele Xbox Series X game trailers vingen we een glimp op van Valhalla, maar erg duidelijk was het allemaal niet.

Assassin's Creed Valhalla verschijnt voor de PS5 en Xbox Series X, maar ook op de PS4, Xbox One en PC kun je later dit jaar aan de slag met de Vikingen.