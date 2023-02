Apple's VR headset wordt misschien op het perfecte moment gelanceerd

Veel geruchten wezen in de eerste instantie op een releasedatum in april voor de Apple VR-headset, maar een nieuw verslag geeft aan dat Apple het apparaat zal lanceren tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) iets later dit jaar. Als die informatie klopt, dan kan dat echt een van de beste beslissingen zijn die Apple dit jaar heeft gemaakt.

Hoewel het nog niet officieel is aangekondigd, zijn er de afgelopen paar jaren al heel veel geruchten en leaks naar voren gekomen over een Apple VR-headset die in ontwikkeling zou zijn. Deze headset zou niet alleen virtual reality, maar ook mixed-reality aanbieden.

Volgens verschillende geruchten beschikt de headset over een extreem scherp micro-OLED display met 2.800 pixels-per-inch en twee processors. Eén processor zou voor de XR-functies dienen (XR staat voor 'extended reality', een term voor VR, MR en AR ineen) en de andere processor zou een Apple M2-chip zijn, voor het mogelijk maken van laptopfuncties. In plaats van controllers wordt er waarschijnlijk vooral gebruikgemaakt van stembediening en handtracking om de VR-headset te bedienen.

We hebben al meerdere keren gehoord dat de releasedatum van de headset zou zijn uitgesteld. Oorspronkelijk zou het apparaat namelijk volgens geruchten al in 2021 (en toen 2022) uitkomen, maar het ziet er nu wel echt naar uit dat 2023 het jaar wordt waarin we eindelijk de langverwachte headset zien verschijnen. Toch lijkt er dus wel nog een laatste vertraging te zijn van april naar WWDC 2023, wat waarschijnlijk in juni zal plaatsvinden (via Bloomberg (opens in new tab)).

We willen zoals gewoonlijk weer even benadrukken dat het nog wel om geruchten gaat, dus niets is nog helemaal zeker. Deze nieuwe releasedatum zou echter wel erg logisch zijn en het zou voor ons dus geen verrassing zijn als we de Apple VR-headset eindelijk in het echt gaan zien tijden het WWDC 2023-evenement.

WWDC 2023 is perfect voor het lanceren van een VR-headset

We zijn al langer van mening dat WWDC het perfecte evenement is voor Apple om zijn VR-headset te onthullen. Dit evenement krijgt normaal gesproken wel enige aandacht van consumenten, omdat het bedrijf daar de nieuwe functies van aankomende iOS-versies aankondigt (en soms ook nieuwe Apple-producten), maar het is niet zo populair als bijvoorbeeld een iPhone-, iPad of Mac-lanceringsevenement.

Een nieuwe headset kan te veel afleiden van de iPhone (Apple's belangrijkste product) (Image credit: Apple)

De lancering van een Apple VR-headset zou veel aandacht krijgen, op welk evenement het dan ook wordt onthuld. Door dit te combineren met het WWDC-evenement, krijgt Apple niet alleen meer aandacht voor zijn minder populaire evenement, maar voorkomt het bedrijf ook dat de headset de aankondigingen van zijn andere (belangrijkste) producten overschaduwt.

WWDC is daarnaast ook een evenement waar veel bekende app-ontwikkelaars samenkomen en het evenement zou dus ook een mooie kans bieden voor Apple om de headset te laten testen door deze ontwikkelaars. Als zij zien wat de headset allemaal aankan, dan zijn ze misschien ook sneller overtuigd om er apps voor te maken. Je overtuigt mensen sneller van een VR-headset als ze het apparaat kunnen uitproberen, dan wanneer je gewoon zegt dat het een geweldig apparaat is.

Een losstaand evenement zou ook niet de slechtste optie zijn, maar dan mis je wel de voordelen die het WWDC-evenement dus kunnen bieden. De slechtste manier om de headset aan te kondigen zou waarschijnlijk gewoon een aankondiging uit het niets zijn, zoals Apple bijvoorbeeld deed met de nieuwe HomePod 2.

De aankondiging van Apple's VR-headset is nog maar de eerste stap. De VR-markt zit inmiddels vol met geweldige apparaten zoals de Meta (Oculus) Quest 2, de Meta Quest Pro, en de Pico 4. Apple zal ons dus ook nog moeten overtuigen dat zijn headset de concurrentie aankan. Laten we eerst in ieder geval maar even wachten tot Apple zijn onthulling doet en dan zien we vanzelf hoe het verder loopt.