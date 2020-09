Apple's goedkopere iPads kunnen functies van iPad Pro krijgen

Zoals doorwinterde iPad-kenners weten, heeft de iPad Pro in 2018 de homeknop laten vallen en werd er volledig ingezet op Face ID. Het was slechts een kwestie van tijd voordat de andere iPads dit voorbeeld volgden. Het lijkt erop dat Apple nu klaar is om de overstap te maken.

Een paar lekken suggereren dat het ontwerp van de iPad Pro met een volledig scherm, met dunne randen en zonder home-knop naar de andere iPads van Apple kan komen. Misschien gaat het hier om het instapmodel van de iPad, misschien de iPad Air, of misschien allebei.

Als eerste heeft Twitter-leaker @duanrui1205 beelden gedeeld van wat wordt verondersteld de handleiding voor de komende iPad Air 4 te zijn. De foto's tonen een ontwerp zonder een thuisknop en vermelden ook Touch ID. Er wordt eveneens verwezen naar USB-C.

De veronderstelling is dat Touch ID wordt ingebouwd in de aan/uit-knop. Dat zou helpen om de prijs betaalbaar te houden in vergelijking met de top-level iPad Pro's en hun geavanceerde Face ID.

iPad Air 4Touch IDvia 小红书 pic.twitter.com/2jc09uAKUYAugust 27, 2020

Vervolgens hebben we schema's gezien bij 91mobiles die een nieuw 10,8-inch instapmodel iPad zouden laten zien. Opnieuw is er een iPad Pro-achtig design, waarbij de homeknop verdwijnt en USB-C ingevoerd is. In dit geval is Face ID inbegrepen en wordt ook ondersteuning voor het nieuwe Magic Keyboard genoemd.

Terwijl de gerespecteerde analist Ming-Chi Kuo al sprak over een nieuw 10,8-inch iPad-model in 2020, lijkt het vreemd voor de goedkoopste iPad om Face ID te bevatten, terwijl de duurdere iPad Air blijft hangen bij Touch ID.

Het is natuurlijk mogelijk dat deze lekken niet nauwkeurig of authentiek zijn of dat ze verwijzen naar andere iPad-modellen. Toch lijkt het voor Apple het juiste moment om meer uniformiteit te brengen in het ontwerp van het iPad-gamma over alle verschillende modellen en prijspunten heen.

Iets waar we zeker van kunnen zijn, is dat er meer iPads onderweg zijn, zoals vorige week is gebleken uit enkele wettelijke aanvragen. Wees niet verbaasd als ze een iPad Pro-achtig design hebben, zelfs als ze niet precies overeenkomen met de lekken die we hier hebben gezien.

