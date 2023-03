Apple werkt aan slim trucje om display van vouwbare iPhone te beschermen

De ontwikkeling van de vouwbare iPhone gaat blijkbaar door, want uit een onlangs ontdekte patentaanvraag blijkt dat Apple op zoek is naar een manier om het toestel beter te beschermen tegen vallen.

De aanvraag staat op de website van het United States Patent and Trademark Office (opens in new tab) en heet Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection. Een hele mond vol, maar het beschrijft bondig hoe Apple schade aan het scherm wil beperken. Volgens de beschrijving zal de telefoon een soort sensor hebben, zoals een versnellingsmeter. Als deze detecteert dat de iPhone valt, zal de sensor een "elektronisch instelbaar vergrendelingsmechanisme" inschakelen om de telefoon snel dicht te klappen.

De aanvraag laat doorschemeren dat het mechanisme misschien niet helemaal sluit als de iPhone te dicht bij de grond is, waardoor hij gedeeltelijk open blijft. Maar dat is prima, want volgens het patent kan "zelfs het vouwen van het scherm in een hoek van minder dan 180 graden nog enige bescherming bieden". Op die manier zouden de zijkanten alleszins eerst de grond raken, zodat de impact niet door het scherm zelf wordt opgevangen.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Weinig concrete details

Het scharnier zelf zou ook verschillen tegenover de bestaande scharnieren in bijvoorbeeld de Galaxy Z Flip 4 of Motorola Razr (2022). De opvouwbare iPhone kan namelijk bestaan uit twee afzonderlijke schermen die met elkaar verbonden zijn wanneer het toestel wordt opengevouwen. Wanneer de telefoon gesloten is, komt het bovenste scherm los van het onderste, wat extra bescherming moet bieden. Aangezien de aanvraag alleen uitlegt hoe alles in theorie werkt, kunnen we momenteel niet goed inschatten hoe dit er in de praktijk zal uitzien.

Grote delen van de patentaanvraag gaan over de mogelijkheden van de opvouwbare iPhone. Zo kan de sensor voor de valdetectie bestaan uit "versnellingsmeters, gyroscopen, kompassen en/of andere componenten" om beweging te detecteren. Apple wijst echter niet naar een specifiek type sensor. Het belangrijkste voor het bedrijf is dat de interne mechanismen in staat zijn om te detecteren wanneer de valsnelheid "een vooraf bepaalde grens overschrijdt" om dan automatisch dicht te klappen.

Lancering laat op zich wachten

Geruchten over een vouwbare iPhone circuleren al zo'n drie jaar. Gedurende die tijd zijn andere patenten uitgelekt en hebben we het concept voortdurend zien veranderen. Eén ontwerp "had twee scharnieren voor een hypothetisch beeldscherm met drie schermen" waardoor de telefoon in een Z-vorm kon worden gevouwen. Een ander prototype experimenteerde met een Electronic Paper Display.

De lancering van de zogenaamde iPhone Fold of Flip zit er tot slot niet meteen aan te komen. De laatste lekken wijzen op een release in 2025, dus je hebt genoeg tijd om te sparen voor wat waarschijnlijk een erg dure smartphone gaat worden.