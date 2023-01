Apple Music en Apple TV hebben nu ook Windows apps

Eind 2022 kondigde Microsoft aan dat Apple Music en Apple TV binnenkort ook Windows-apps zouden krijgen. Het goede nieuws is dat de apps nu eindelijk gearriveerd zijn. Windows-gebruikers hoeven niet meer de verouderde iTunes-app te gebruiken of de webversies van Apple Music of Apple TV+.

Het slechte nieuws is dat het momenteel nog preview-versies van de apps zijn. Dat betekent dat ze nog in de bètafase zitten en nog niet helemaal geoptimaliseerd zijn. Het blijkt ook dat er nog een aantal functies missen in de apps. Je kan de apps nu al downloaden, maar de meeste gebruikers die dit doen, krijgen een waarschuwing waarin staat dat iTunes niet meer zal werken en dat bepaalde functies dus nog niet helemaal goed werken. Je loopt verder het risico dat je wat content verliest als je overschakelt, zoals je podcasts of audioboeken.

Bij de Apple TV-app mist momenteel de ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+, terwijl de reguliere 4K HDR (HDR10) wel beschikbaar is. Dolby Atmos lijkt in beide apps nog niet te werken, maar de Apple Music-app heeft wel ondersteuning voor lossless audio. Het gebrek aan Dolby Vision en Atmos is vooral jammer voor mensen die een tv gebruiken als monitor voor hun pc (of een echt high-end monitor), maar voor de meeste mensen die gewoon een standaard monitor gebruiken in combinatie met een draadloze koptelefoon is dit waarschijnlijk niet zo'n probleem.

Een paar andere functies missen ook nog, zoals de optie om lyrics weer te geven in Apple Music. Apple heeft nog niet laten weten welke functies later worden toegevoegd, maar de apps zitten momenteel in de bètafase, dus dan kan echt elk moment gebeuren.

Apple Music op Windows beschikt over lossless audio, dus het is een goede optie voor muziekliefhebbers. (Image credit: Microsoft / Apple)

Naast Apple Music en Apple TV is er ook een preview-versie van een nieuwe app genaamd: Apple Devices. Met deze app kan je content beheren en synchroniseren voor verschillende Apple-producten via Windows. Voorheen had je daar iTunes voor nodig, maar als ondersteuning daarvoor stopt is er natuurlijk een vervanger nodig. Volgens MacRumors (opens in new tab) is deze app interessanter dan je zou denken, want er zijn in de app referenties te vinden naar Apple's toekomstige mixed reality-headset.

Op dit moment lijkt het erop dat de apps hier in Nederland en België nog niet geïnstalleerd te kunnen worden. Het kan echter wel zo zijn dat ze binnenkort hier kunnen worden gedownload (terwijl ze nog steeds in de bètafase zitten), dus hieronder hebben we de links staan voor de drie apps in de Microsoft Store:

We verwachten niet dat je veel problemen zal ervaren met deze preview-versies, maar als je niet het risico wil lopen dat bepaalde content of functies ineens (tijdelijk) niet meer beschikbaar zijn, dan kan je misschien beter even wachten tot de officiële versies van de apps uit zijn. Zeker als je veel naar podcasts of audioboeken luistert. Misschien dat de app niet overal te downloaden is, net omdat Apple de grootste bugs eerst wil aanpakken.

Als de apps volledig functioneren, dan zorgen ze voor een veel soepelere ervaring voor Windows-gebruikers die van Apple-diensten gebruikmaken. De Apple TV-app geeft gebruikers toegang tot hun TV+-abonnement en andere Apple TV-kanalen. Je kan ook nog steeds bij je gehuurde en aangekochte content vanuit deze app.

Met de Apple Music-app krijg je natuurlijk toegang tot je Apple Music-abonnement, maar ook je muziekbibliotheek. Als je echter je eigen media wil synchroniseren met een iPhone of iPad (via een kabel), dan heb je daar die Apple Devices-app voor nodig.