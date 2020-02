Met Apple CarKey zou je iPhone kunnen werken als autosleutel

Het aantal alledaagse voorwerpen dat een smartphone kan vervangen blijft groeien. Inmiddels vervangen ze onze compactcamera's, mp3-spelers, bankkaart, computers en binnenkort misschien ook onze autosleutels.

9to5Mac ontdekte namelijk dat de onlangs gelanceerde ontwikkelaarsbèta van iOS 13.4 een "CarKey" API bevat. Dit zal op dezelfde manier werken als sommige moderne sleutels die alleen in de buurt moeten zijn om de auto open te maken, op slot te doen en zelfs te starten. CarKey zal daarnaast niet alleen met iPhones werken, maar ook met de Apple Watch.

De tekst in de API geeft ook prijs dat de functie zal worden opgenomen in de bestaande Wallet-app en dat het niet nodig zal zijn om Face ID te gebruiken om de CarKey-interactie uit te voeren.

"Houd iPhone of Apple Watch aan de lezer om CarKey te gebruiken. Het zal automatisch werken, zonder dat Face ID nodig is. Je kan de instellingen van de expressmodus in de Wallet wijzigen."

Dit betekent dat je je iPhone of Apple Watch kunt gebruiken om je auto open te maken en te starten, zelfs als de batterij leeg is.

Meer informatie in de API lijkt te wijzen op de mogelijkheid om de sleutel te delen met anderen die een Apple-toestel met de Wallet-app hebben. Op die manier kan iedereen die je wil (waarschijnlijk vooral familie) toegang krijgen tot je auto.

Onder voorbehoud

Voor dit proces moet je eerst de app van de autofabrikant installeren, vervolgens je smartphone op de NFC-lezer van de auto plaatsen en het bijbehorende item in de Wallet-app te vinden. Van daaruit kan je de functie ook toevoegen aan je Apple Watch.

Het is duidelijk dat dit proces niet zal werken bij alle auto's. De belangrijkste vereiste is dat je auto NFC ondersteunt, wat niet het geval is bij oudere modellen.

Er is ook nog geen officiële aankondiging van Apple over de functie, dus we kunnen er niet helemaal zeker van zijn dat hij in dit stadium gelanceerd zal worden. Gezien de hoeveelheid info in de API, lijkt het er wel op dat het niet heel lang zal duren voor CarKey beschikbaar wordt.