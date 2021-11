‘Apple en Samsung werken samen aan OLED-MacBook’

Apple is mogelijk in gesprek met Samsung over de ontwikkeling van een MacBook met een OLED-scherm.

Volgens Zuid-Koreaanse nieuwssite TheElec heeft Apple plannen om een OLED-MacBook op de markt te brengen in 2025. Maar door het aanhoudende chiptekort en problemen met de prijs van het scherm is de laptop vertraagd.

Al sluit dit niet aan bij een ouder bericht die claimt dat de eerste Apple-laptop met een OLED-scherm verschijnt in 2022. Het zou echter kunnen dat de eerste OLED-schermen verschijnen op de MacBook Pro en dat de standaard MacBooks later volgen.

Volgens het artikel van TheElec is Apple ook in gesprek met LG. Dat is een geen verrassing, aangezien zowel LG als Samsung OLED-technologie produceren voor de iPhone en Apple Watch.

(Image credit: Apple)

Als het om OLED-schermen gaat zijn LG en Samsung de belangrijkste spelers. Dat hebben we wel gezien met de LG CX smart-tv, die uitstekende beeldkwaliteit levert.

Samsung werkt op dit moment aan 90Hz OLED-displays voor een eigen reeks aan laptops die eraan komt. Deze moet de concurrentiestrijd aangaan met de MacBooks van Apple. Aangezien Samsung ook schermen levert voor iPhones terwijl het bedrijf zelf de Galaxy-smartphones produceert, kan het duidelijk samen.

Via: SamMobile

Analyse: Is het niet te laat voor een OLED-MacBook?

De kwaliteit van een OLED-scherm steekt met kop en schouders uit boven die van een traditioneel LCD-display. Hopelijk gaan we in 2022 zien wat Apple kan doen met deze technologie, mits het bedrijf een partnerschap kan regelen met Samsung of LG.

Het probleem is echter dat een dergelijk apparaat ontzettend duur zal zijn. De MacBook Pro 14 inch (2021) kost al grofweg 2.499 euro. Een OLED-scherm zal de prijs nog verder opdrijven.

De vraag is ook of Apple niet te laat is. Een tal van techbedrijven heeft OLED al omarmt als de nieuwe standaard voor schermen. Zo is de XPS 15 OLED van Dell al beschikbaar, lang voordat Apple met een OLED-laptop komt.

Wordt de afwezigheid van OLED een probleem voor de techgigant, of kan het bedrijf vooruit met mini-LED-displays? Zelfs een grote speler als Apple kan hier achter de feiten aanlopen.