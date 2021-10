Dell XPS 15 OLED (2021) review

De stevigere specificaties zijn niet de enige reden om te willen investeren in deze weliswaar dure laptop. Het prachtige 3,5K OLED-display maakt het een nog aantrekkelijkere keuze. De Dell XPS 15 OLED (2021) is hét bewijs dat Dell altijd met de tijd meegaat.

De Dell XPS 15 beschikt over een grafische kaart uit de RTX 3000-reeks van Nvidia. Het is een aangename upgrade voor een geweldige laptop. Het komt nu ook met een OLED-display als optie. De nieuwe Dell XPS 15 OLED (2021) is een van de eerste laptops die over de prachtige OLED-beeldschermtechnologie beschikt.

De Dell XPS-reeks in combinatie met de OLED-technologie is een match made in heaven. Het is een perfecte laptop om mee op de OLED-trein te springen. De Dell XPS 15 OLED (2021) beschikt over een prachtige dunne aluminium behuizing. Het OLED-display heeft een resolutie van 3.456 x 2.160 pixels met ondersteuning voor Dolby Vision.

Door bovenstaande upgrades voelen de rest van de nieuwigheden, zoals de Tiger Lake-chips en de grafische kaart RTX 3050/3050 Ti, aan als kersen op de taart.

Dell XPS 15 OLED (2021): prijs en beschikbaarheid

Specificaties Dit zijn de specificaties van de laptop die wij hebben gereviewd: Processor: 11de generatie Intel Core i7-11800H (8 cores, 24MB cache, tot 4.60GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti (4GB GDDR6)

RAM-geheugen: 16GB DDR4 (3.200MHz)

Scherm: 15,6 inch (3.456 x 2.160 pixels) OLED InfinityEdge Touch Anti-Reflective (400 nits)

Opslag: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Poorten: 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2, 1x koptelefoon-/microfoonaansluiting, microSD-kaartsleuf

Connectiviteit: Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Camera: 720p, 30 fps, HD-camera

Gewicht: 1,96 kg

Afmetingen: 344,72 x 230,14 x 18 mm

Er zijn niet veel opties beschikbaar als je op zoek bent naar een laptop met OLED-display. De Dell XPS 15 OLED (2021) is een van de beste manieren om mee te doen met de trend, zelfs met het dure prijskaartje. De OLED-configuratie komt minstens met een 11de generatie Intel Core i7, een RTX 3050 Ti en 16GB RAM-geheugen. Voor deze combi ben je 2.248,99 euro kwijt.

Voor de duurste configuratie met OLED-scherm, inclusief 64GB RAM en een 2TB SSD en een 11de generatie i9 moet je zelfs 3.499 euro over de toonbank leggen.

Welke configuratie je ook kiest, het gaat om flinke prijzen voor doorsnee gebruikers. Als je niet zo veel wil spenderen, is het handig om te weten dat je de laptop ook zonder OLED-display kunt kopen. Met een Full HD+-display bespaar je een paar honderd euro op de totaalprijs.

Ook zonder OLED-display is het een aangename laptop om te overwegen. De overige specs zijn zeker in orde, en vormen een werkpaard waar je jarenlang mee vooruit kunt.

Design en functies

De Dell XPS 15 OLED (2021) wordt geleverd in dezelfde krasbestendige aluminium behuizing met koolstofvezel- of glasvezelinterieur als zijn voorganger. Het is bovendien net zo dun en draagbaar met zijn afmetingen van 344,72 x 230,14 x 18 mm. De laptop is beschikbaar in de kleuren Platinum Silver (met zwarte binnenkant) en Frost (met witte binnenkant).

Het OLED-model weegt 1,96 kilo (zonder touchscreen 1,81 kilo). Het is niet zo draagbaar als de Dell XPS 13, maar weegt nog altijd minder dan zijn 15 inch voorganger.

Er is zowel een infraroodcamera voor Windows Hello als een vingerafdruklezer bij de hand. De 2021-versie beschikt over dezelfde poorten als zijn voorganger: twee Thunderbolt-poorten met PD- en DP Alt-modus, één USB-C-poort (ook met PD en DP Alt-modus), een vergrendelslot, een 3,5 mm koptelefoon-/microfoonaansluiting en een SD-kaartlezer van volledige grootte. De Thunderbolt-poorten zijn echter geüpgraded van Thunderbolt 3 naar 4, wat betekent dat je per poort twee 4K-schermen of één 8K-scherm kunt aansluiten.

Het toetsenbord en het trackpad zijn zoals altijd in orde. Ze voelen wel wat breed aan als je een kleinere laptop gewend bent. De verlichte toetsen zijn bevredigend om mee te typen. Ze beschikken over wat weerstand, maar niet genoeg om de nauwkeurigheid en het reactievermogen te beïnvloeden. Het trackpad voelt luxueus aan en is net zo responsief. Het is bovendien enorm, waardoor je genoeg ruimte hebt om mee te werken.

Er zijn twee woofers aanwezig van 2,5W en twee tweeters van 1,5W. Deze zijn naar boven gericht, waardoor deze laptop een flink stereovermogen heeft. De Dell XPS 15 OLED (2021) kan enorm luid worden. We kunnen nummers duidelijk horen vanuit de slaapkamer, terwijl deze op de laptop in de woonkamer worden afgespeeld. Dat is behoorlijk indrukwekkend voor een laptop.

De geluidskwaliteit is eveneens geweldig, clean en helder. Ook is er een rijke bas aanwezig. Muziek klinkt geweldig op de laptop. Het is wellicht een beetje dun in het middenbereik, maar de hoge tonen zijn erg aanwezig. Hoewel de audio bij hogere volumes wat vervormd raakt, valt het mee.

(Image credit: Future)

Het OLED-display (3.456 x 2.160 pixels) is een absolute knaller. Het beschikt over een helderheid van 400 nits, een contrastverhouding van 100.000:1 en een 100% DCI-P3-kleurdekking. Dit maakt de laptop fantastisch voor fotografen en videobewerkers.

Omdat het om een OLED-scherm gaat, worden er diepe, levendige kleuren weergegeven, maar ook diepere zwarttinten. Als dat nog niet genoeg is, is er ook ondersteuning voor Dolby Vision van de partij. Dit vergroot het dynamische bereik bij Dolby Vision-content, zoals Enola Holmes en Squid Game. De kleuren blijven hierdoor rijk en er worden een stuk meer details verkregen in heldere en donkere scènes. We denken dat we nog nooit zo'n kijkplezier hebben ervaren op een laptop als op de Dell XPS 15 OLED (2021). Natuurlijk is de touchscreenfunctionaliteit net zo responsief en intuïtief als altijd.

Prestaties

(Image credit: Future)

Benchmarks Zo presteerde de Dell XPS 15 OLED (2021) in onze benchmarktests:

Cinebench R23 CPU: 9.642

3DMark Time Spy: 4.574; Fire Strike: 9.811; Night Raid: 21.185

GeekBench 5: 1.541 (single-core); 7.847 (multi-core)

PCMark 10: 6.206

PCMark 10 Battery: 7 uur en 11 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 6 uur en 37 minuten

Met een Intel Core i7-11800H-processor, de Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU en 16GB RAM-geheugen onder de motorkap, is de Dell XPS 15 OLED (2021) ontworpen met veeleisende gebruikers in gedachten. Het is zeker een mooie upgrade ten opzichte van de GTX 1650 Ti in de Dell XPS 15 (2020), maar is het genoeg voor creatieve professionals?

De Dell XPS 15 OLED (2021) kan zeker een aantal veeleisende taken uitvoeren, zoals het tegelijk openen hebben staan van twintig tabbladen in de browser, het gebruiken van een paar streamingprogramma's, Spotify en Microsoft Outlook. Ook onder deze druk blijkt het apparaat koel.

Naast de krachtigere Dell XPS 17 (2021), wordt de laptop niet bedolven onder het stof. Het apparaat scoort 1.541 punten (single-core) op GeekBench 5 en 9.642 punten op Cinebench R23 naast de scores van 1.574 en 9.923 bij de grotere broer.

Helaas is zelfs de RTX 3050 Ti geen partij voor de RTX 3060 uit de XPS 17. Hij scoort veel beter dan zijn voorgangers, maar wel veel lager dan zijn grotere tegenhanger. Dit zou echter niet al te verrassend moeten zijn. De XPS 15 OLED (2021) presteert soepel in Adobe Photoshop, maar is niet zo pittig (of stil wat dat betreft) bij het verwerken van tien of meer afbeeldingen met een hoge resolutie in Adobe Lightroom. Het voelt zelfs wat traag aan. Het ligt ongeveer op één lijn met onze MacBook Pro 13 inch uit 2019, die over Intel Iris Plus-graphics beschikt.

Als je op zoek bent naar een laptop voor grafisch intensieve workloads, dan ben je waarschijnlijk beter af met het grotere model. Als je echter gewoon iets zoekt voor algemene productiviteit, multitasking en uiteraard mediaconsumptie, dan is dit de laptop die je moet kiezen, vooral vanwege het prachtige OLED-scherm.

Batterijduur

Hoewel Dell beweert dat de Full HD+-configuratie van de XPS 15 (2021) meer dan 13 uur meegaat, houdt het OLED-model het maximaal 9 uur en 13 minuten vol op één accucyclus. In onze tests houdt het apparaat het zelfs nog minder lang vol.

Het gaat zo'n 7 uur en 11 minuten mee volgens de PCMark 10-batterijtest die verschillende toepassingen uit het dagelijks leven simuleert, en 6 uur en 37 minuten in onze filmtest. Omdat het om een OLED-laptop gaat, kun je er mogelijk wat meer accusap uit persen als de donkere modus van Windows is ingeschakeld. Je zal er echter nog steeds niet enthousiast van worden.

Nu de nieuwe MacBook Pro 16 inch (2021) met M1 Pro- of M1 Max-chip een batterijduur van maximaal 21 uur moet hebben, blijft de Dell XPS 15 (2021) zeker achter. De laptop is natuurlijk zo energiezuinig als zijn interne onderdelen, wat betekent dat Intel en Nvidia wat werk te verrichten hebben.

Camera en microfoon

Als je van plan bent veel digitale vergaderingen bij te wonen, zijn de microfoon en webcam net zo belangrijk als al het andere op deze laptop. De XPS 15 presteert op dit vlak redelijk goed.

De dual-array microfoons zijn goed in het oppikken van stemmen. Je kunt door de kamer lopen terwijl je de persoon aan de andere kant van je Zoom-vergadering nog steeds kunt horen. Er lijkt ook een goede ruisonderdrukking aanwezig te zijn.

We kunnen Bon Iver op vol volume op onze telefoon vanaf de andere kant van de kamer afspelen zonder dat de microfoons van de Dell-laptop het oppikken. Maar als we vanuit dezelfde plek spreken, komen we luid en duidelijk naar voren.

De 720p-camera is helaas niet je van het. Je wordt duidelijk weergegeven voor degenen met wie je een telefoongesprek voert, vooral overdag wanneer er veel natuurlijk licht is om mee te werken. Bij weinig licht of kunstlicht is er echter veel ruis. Ook merken we op dat details verloren gaan in donkere en lichte gebieden.

Als je eersteklas beeldmateriaal nodig hebt voor zakelijke bijeenkomsten of het streamen van inhoud, wil je mogelijk investeren in een speciale webcam met een hogere resolutie en een beter dynamisch bereik.

(Image credit: Future)

Moet ik de Dell XPS 15 OLED (2021) kopen?

Koop het als…

Je een prachtig OLED-display zoekt

OLED-panelen zijn geweldig. Ze bieden diepere zwarttinten en levendige kleuren. Het display van de Dell XPS 15 OLED (2021) wordt zelfs geleverd met Dolby Vision voor een breder dynamisch bereik, wat je meer details geeft in de highlights en schaduwen.

Je hebt een krachtige laptop nodig

Er zitten enkele indrukwekkende componenten in deze laptop, wat betekent dat de XPS 15 (2021) het goed doet met zware taken en enigszins grafisch intensieve workloads. Het is misschien niet de beste keuze voor creatieve professionals, maar het is krachtig genoeg voor de meeste pro's, laat staan ​​voor informele gebruikers.

Je op zoek bent naar een stijlvolle laptop

De Dell XPS-lijn is net zo mooi en modieus als altijd, dankzij zijn dunne maar solide aluminium behuizing en mooi afgewerkte interieur. Bovendien is hij iets lichter dan zijn voorganger.

Koop het niet als...

Je veel kracht zoekt voor creatieve doeleinden

Jammer genoeg is die RTX 3050 Ti niet voldoende voor het verwerken van bestanden met hogere resolutie voor creatieve workloads. Het is gewoon niet zo krachtig bij het verwerken van afbeeldingen in Lightroom als een laptop met een RTX 3060 of hoger.

Je wil een draagbare laptop

Hoewel de Dell XPS 15 (2021) dit jaar iets lichter is dan zijn voorganger, is hij simpelweg niet zo draagbaar als een 13 inch of 14 inch laptop. Zelfs de LG Gram 17 (2021) weegt minder. Als je upgradet vanaf een kleinere Ultrabook, zal dit apparaat wat zwaar aanvoelen.