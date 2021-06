LG Gram 17 (2021) review

Review in een notendop

De LG Gram 17 (2021) is de nieuwste telg van het bedrijf. Tot nu toe heeft LG een grandioze line-up van productiviteitslaptops uitgebracht die zo licht mogelijk zijn. De 17 inch LG Gram biedt probleemloze productiviteit, waardoor werken op deze laptop zonder slag of stoot verloopt.

De LG Gram 17 (2021) zal zeker niet in de prijzen vallen als het gaat om de stijl, maar de laptop biedt wel pure functionaliteit. Het is een van de beste productiviteitsmachines die we uitgeprobeerd hebben. Het enige echt jammere eraan is de hoge prijs.

Het valt gelijk op hoe licht de LG Gram 17 (2021) is voor een laptop van dit formaat. Het heeft een gewicht van 1,35 kilo, wat het een uitstekende kandidaat maakt als je op zoek bent naar een lichtgewicht laptop, maar wel een groot schermformaat wil.

Het lage gewicht van de LG Gram 17 (2021) is gemakkelijk een van de grootste verkoopargumenten van de laptop. Het is een van de meest draagbare opties en perfect mee te dragen in een laptoptas. Ideaal als je veel moet reizen naar je werk of opleiding.

(Image credit: Future)

Dat de laptop zo licht is als een veertje, past ook goed bij de snelheid van het apparaat. Dankzij de 11de generatie Intel-processor start de LG Gram 17 (2021) enorm snel op, waardoor je vrijwel direct aan het werk kan nadat je de laptop uit je tas hebt gehaald.

Snelle opstarttijden geven vaak een goede indicatie van hoe goed een laptop presteert bij alledaags gebruik. Op dat gebied kunnen we zeggen dat de LG Gram 17 (2021) ook naar behoren werkt. Bij gebalanceerde energie-instellingen heeft de technologie van Intel geen moeite om programma's snel op te starten en de prestaties op niveau te houden als meerdere taken worden uitgevoerd. Het is dan ook goed mogelijk om een hoop tabbladen tegelijk open te hebben staan.

Een ander gebied waarin de LG Gram 17 (2021) excelleert is de uitstekende batterijduur. Dit is niets nieuws voor de LG Gram-reeks, maar het nieuwe model lijkt toch weer een stapje verder te gaan. Het apparaat gaat zo'n veertien uur mee. De LG Gram 17 (2021) komt dan ook goed van pas als je de hele dag aan het werk moet en thuis ook nog gebruik wil maken van het apparaat.

Al deze geweldige technologie komt met een vrij hoog prijskaartje. Net als andere modellen in de reeks, is de LG Gram 17 (2021) niet goedkoop te noemen. Het is een zeer indrukwekkende laptop, maar de hoge prijs zou veel potentiële kopers kunnen afschrikken.

Specificaties Dit is de configuratie van de LG Gram 17 (2021) die we toegestuurd gekregen hebben voor deze review: Processor: 2.8GHz Intel Core i7-1165G7 (4-core, 12MB Intel Smart Cache, tot 4.7GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics

RAM-geheugen: 16GB

Scherm: 2560 x 1600 WQXGA LCD

Opslag: 1TB SSD

Poorten: 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x HDMI, 2 x USB 3.2, 1 x microSD slot, 1 x audiopoort

Connectiviteit: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

Camera: 720p webcam

Gewicht: 1,35 kg

Afmetingen: 381 x 261 x 17,78 mm

Prijs en beschikbaarheid

De LG Gram 17 (2021) is nu beschikbaar voor een prijskaartje van 1699 euro. Hiervoor krijg je een Intel Core i7-1165G7 processor, 16GB RAM-geheugen en 512GB aan SSD-opslag.

Er is ook een 14 inch en een 16 inch versie van de LG Gram (2021) beschikbaar. Deze zijn te krijgen voor een lagere prijs, wat een win-win is wanneer je niet per se zo'n grote laptop zoekt.

(Image credit: Future)

Design

De LG Gram 17 (2021) is verbazingwekkend licht, en dat is waarschijnlijk het eerste wat opvalt als je het apparaat voor het eerst uit de doos haalt. Een gewicht van 1,35 kg is een enorme prestatie voor een 17 inch laptop. Als je een nog lichtere laptop zoekt, zijn de LG Gram 14 en 16 mogelijk een betere optie voor jou. Deze wegen nog minder en zijn ook iets goedkoper in aanschaf.

De afmetingen van de LG Gram 17 (2021) bedragen 381 x 261 x 17,78 mm. Door het grote scherm is het apparaat iets minder draagbaar dan de kleinere modellen. Dankzij de smalle dikte van de laptop, past het gemakkelijk in een laptoptas.

Je zou kunnen denken dat een lichtgewicht ontwerp ten koste gaat van de duurzaamheid van het apparaat. De LG Gram 17 (2021) is echter nog altijd indrukwekkend stevig. Het apparaat heeft een volledig metalen behuizing die resistent is tegen valschade, stof en andere veelvoorkomende vormen van slijtage.

(Image credit: Future)

Eenieder die op zoek is naar zoveel mogelijk poorten, hoeft ook niet teleurgesteld te zijn. De LG Gram 17 (2021) beschikt over twee Thunderbolt 4 USB-C-poorten om de laptop op te laden. Aan de andere kant bevindt zich een HDMI-poort en een audio-aansluiting.

Aan de rechterkant van de laptop zijn nog eens twee USB 3.2-poorten en een microSD-kaartsleuf te vinden. Hierdoor hebben gebruikers meer dan genoeg opties om externe apparaten aan te sluiten.

Het design van de LG Gram 17 (2021) heeft geen wauw-factor en is best onopvallend. Het uiterlijk is zo gewoontjes dat je er waarschijnlijk geen tweede keer bij stilstaat. Dat is bij het display wel anders.

Het grote WGXGA LCD-scherm van de LG Gram 17 (2021) heeft een resolutie van 2560 x 1600. Het hogere display zorgt ervoor dat je meer ruimte hebt om webpagina's en programma's te tonen. Het scherm is daarnaast erg scherp.

Een andere functie die eruit springt is het toetsenbord. Elke toetsaanslag geeft een prettige sterke feedback. Het touchpad is echter wat minder, aangezien een linker en rechter klikknop ontbreken. Het werkt in de praktijk best aardig, maar een tactiele ervaring was prettiger geweest.

De aan/uit-knop, die in het toetsenbord is verwerkt, fungeert ook als een vingerafdrukscanner. De sensor is zowel snel als accuraat. Je hoeft de sensor slechts zachtjes aan te raken met je vinger.

(Image credit: Future)

Benchmarks 3DMark Night Raid: 9.384; Fire Strike: 3.707; Time Spy: 1.118

Cinebench R20: 1.382

GeekBench 5: 1.418 (single-core); 4.532 (multi-core)

PCMark 10: 4.686

PCMark 10 Batterijduur: 13 uur en 48 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 12 uur en 2 minuten

Prestaties

We zijn onder de indruk van de LG Gram 17 (2021). Ook onder de motorkap heeft de LG Gram het flink in orde. De 11de generatie Intel-processor is erg goed op het gebied van multitasking. Het is geen probleem om met meerdere taken tegelijk bezig te zijn.

Het model dat wij gebruikt hebben voor deze review bevat een Intel Core i7-1165G7 processor, evenals geïntegreerde Iris Xe-graphics van Intel. Daarnaast is er 16GB RAM-geheugen aanwezig. In combinatie met de SSD is de snelheid van de laptop hierdoor erg sterk.

De laptop bewijst dat het prima in staat is om taken snel uit te voeren, zelfs als er meerdere tabbladen en programma's tegelijk openstaan. Google Chrome is doorgaans een prestatievreter, maar dit was geen probleem voor de LG Gram 17 (2021).

Fotobewerking werkt ook zeker naar behoren. Het is een aangename ervaring met accurate resultaten dankzij de hoge beeldkwaliteit van het scherm. Lange bewerkingssessies van 4K-foto's kunnen echter zijn tol eisen van het apparaat. Dus als dat een onderdeel is van je dagelijkse gebruik, is een nog geavanceerdere laptop waarschijnlijk een betere keuze.

De LG Gram 17 (2021) is een ideale laptop voor je werk of je opleiding. Een klein minpuntje is echter dat het LCD-scherm wat gevoelig is voor reflecties. Dit doet zich voornamelijk voor in omgevingen met veel lichtinval.

(Image credit: Future)

Batterijduur

De LG Gram 17 (2021) heeft een meer dan uitstekende batterijduur. De laptop gaat zo'n 13 uur en 48 minuten mee volgens de batterijtest via PC Mark 10. Hierbij stond het scherm op een helderheid van vijftig procent. De batterijduur hangt ongetwijfeld af van het type en aantal programma's dat je draait. We kunnen echter met zekerheid stellen dat je meer dan een volledige werkdag of schooldag kunt doen met het apparaat, zonder het tussendoor te moeten opladen.

Wanneer de LG Gram 17 (2021) uiteindelijk wel opgeladen moet worden, komen de supersnelle USB-C-poorten goed van pas. Via de bijgeleverde USB-C-oplader is de laptop in een paar uur volledig opgeladen.

Moet ik de LG Gram 17 (2021) kopen?

Koop het als...

Je op zoek bent naar een laptop met een lange batterijduur

Met een batterijduur van 13 uur in een oplaadbeurt, kan er weinig concurreren met de LG Gram 17 (2021) op dat gebied. Het houdt het gemakkelijk een volledige school- of werkdag vol.

Je veel reist

De LG Gram 17 (2021) weegt ontzettend weinig, waardoor het erg gemakkelijk en prettig is om de laptop met je mee te dragen.

Je een kwalitatief scherm nodig hebt

De LG Gram 17 (2021) heeft een groot, scherp scherm. Het biedt dan ook een hoop schermruimte, waardoor multitasking erg prettig is.

Koop het niet als...

Je weinig wil besteden

De LG Gram 17 (2021) is nu eenmaal een erg duur stukje hardware. Je krijgt zeker waar voor je geld, maar als je niet zo veel wil uitgeven is de LG Gram 17 (2021) niets voor jou.

Je een gaming laptop zoekt

De LG Gram 17 (2021) is ontzettend handig voor productiviteit, maar het is geen gaming laptop. Het kan kleinere games makkelijk aan, maar voor high-end gaming kun je beter verder zoeken.

Je een compacte laptop wil

Het heeft dan wel een licht gewicht, de LG Gram 17 (2021) is echter wel groot, dankzij het 17 inch scherm. Als je een kleiner scherm zoekt, zijn de kleinere modellen in de Gram-reeks wellicht een betere optie.