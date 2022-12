Apple betaalt eindelijk schadevergoeding voor problemen met butterfly keyboard van MacBooks

Heb je een MacBook met butterfly keyboard die gerepareerd moest worden? Dan kan je misschien wat geld opeisen als onderdeel van een schikking in een rechtszaak namens gedupeerden. Een rechter in Californië heeft namelijk voorlopige goedkeuring verleend hieraan.

Het is niet de eerste keer dat Apple een hardwareprobleem heeft gehad. De defecte butterfly keyboards van MacBooks doken op bij talloze klanten, aangezien er niet meer dan een stofje nodig was om een toets volledig onbruikbaar te maken. Een professionele reparatie was vaak de enige oplossing. Het was dan ook geen verrassing toen Apple deze toetsenborden met pensioen stuurde.

Zoals opgemerkt door Macworld (opens in new tab), is er 33 miljoen dollar beschikbaar voor MacBook Pro-gebruikers die een toetsenbordreparatie hebben laten uitvoeren. Het maximale bedrag dat zij terug kunnen eisen bedraagt bovendien 395 dollar. Het totale bedrag van de schikking was trouwens 50 miljoen dollar, waarvan de overige 17 miljoen gaat naar honoraria voor de advocaten.

Om in aanmerking te komen als eiser moet je een MacBook bezitten die tussen 2015 en 2019 is gekocht. Natuurlijk moet er een butterfly keyboard aanwezig zijn, zoals bij de basis MacBook, MacBook Air en de meeste MacBook Pro's. Bovendien moet de laptop zijn gekocht in de VS, in een van deze staten: Californië, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York en Washington. Dat laatste is helaas slecht nieuws voor Nederlandse en Belgische klanten, aangezien zij geen aanspraak kunnen maken om deze schadevergoeding.

De maximale vergoeding komt uit op 395 dollar voor degenen die meerdere toetsenborden moesten laten vervangen. Mensen die slechts één toetsenbord hebben vervangen, krijgen 125 dollar, en degenen die keycaps moesten vervangen, krijgen 50 dollar.

Apple ontkent alle schuld

Het is positief dat Apple (eindelijk) met een compensatie komt in deze zaak, maar merk op dat het bij de schikking geen enkele schuld heeft toegegeven. Apple wil waarschijnlijk dat deze zaak eindelijk afgerond kan worden.

Een deel van de reden waarom deze kwestie zo frustrerend was, is dat het vervangen van het toetsenbord niet zo eenvoudig was en dat er ook andere onderdelen van de MacBook moesten worden verwijderd. Om de reparatie uit te voeren moesten het chassis, het toetsenbord en de batterij verwijderd worden.

Dat was natuurlijk een dure operatie, maar Apple heeft wel het Serviceprogramma voor Toetsenborden (opens in new tab) opgezet voor gratis (en meerdere) reparaties. Overigens bevat de webpagina voor dat Keyboard Service Program de volledige lijst van getroffen MacBook-modellen.

Het butterfly keyboard heeft verschillende revisies ondergaan, maar geen enkele versie was geheel probleemloos. In 2020 besloot Apple daarom (godzijdank) om dit type toetsenbord niet meer te produceren.

Via Creative Bloq (opens in new tab)