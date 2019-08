Apple begint al met bèta testen van iOS 13.1

Binnenkort wordt de nieuwe iPhone 11 gelanceerd waarop de nieuwste versie van Apple's besturingssysteem, iOS 13.0, zal draaien. Sinds eind juni is de openbare bèta van iOS 13.0 al beschikbaar, maar de finale versie wordt vermoedelijk pas samen met de nieuwe iPhones gelanceerd op 10 september.

Apple blijft echter niet bij de pakken neerzitten en heeft intussen de bèta versie van iOS 13.1 voor ontwikkelaars beschikbaar gemaakt. Dit is tevens de eerste keer dat Apple een bèta heeft uitgerold van een software-update die nog niet officieel is uitgerold.

Functies die nog niet klaar waren voor iOS 13

Wat betreft de nieuwigheden in iOS 13.1, gaat het vooral over zaken die aangekondigd waren voor iOS 13.0, maar tijdens de bèta testen verwijderd zijn. Er zijn ook enkele volledig nieuwe toevoegingen aanwezig.

Ten eerste zijn de Automations in Shortcuts wel aanwezig in iOS 13.1. Hiermee kan je bepaalde zaken automatiseren op basis van tijd of je locatie. Zo kan je iPhone bijvoorbeeld zichzelf op stil zetten van zodra je op je werk aankomt.

De functie om je ETA te delen via Maps is eveneens terug zodat met je vrienden kan delen wanneer je vermoedelijk zal aankomen op een bepaalde locatie.

Ook zal er een volumeaanwijzer voor AirPods zijn. Als je met je iPhone het volume van je AirPods aanpast, zal er een AirPod-icoontje boven de balk te zien zijn. Hetzelfde is trouwens van toepassingen hoofdtelefoons van Beats, zoals de PowerBeats Pro.

Apple heeft daarnaast nieuwe HomeKit-icoontjes en dynamische achtergronden toegevoegd. Er zijn nog andere nieuwigheden in iOS 13.1, maar dit zijn de voornaamste veranderingen tegenover iOS 13.0.

Intussen wachten we geduldig af tot Apple iOS 13.0 uitrolt en natuurlijk de nieuwe iPhone 11-reeks aankondigt. Zoals eerder gezegd, gebeurt dit hoogstwaarschijnlijk op dinsdag 10 september.

