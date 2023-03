AOC lanceert nieuwe AGON QHD gaming-monitor met 240Hz

AOC heeft zojuist een nieuwe gaming-monitor gelanceerd, genaamd de AGON AG325QZN/EU. AOC geeft aan dat het weet dat esports-spelers over het algemeen de voorkeur geven aan kleinere schermformaten, maar het bedrijf wil met deze 32-inch (31,5) monitor ook gamers tevreden stellen die wel een groter scherm willen, maar ook willen blijven concurreren.

Deze nieuwe monitor maakt deel uit van de vijfde generatie AGON-gamemonitoren. Hij beschikt over een 31,5-inch 'Fast VA'-paneel en heeft een verwerkingssnelheid van 240Hz. Met een contrastverhouding van 3000:1 levert de AGON AG325QZN/EU ook diepe zwartwaardes en rijke kleuren. Wat verder vooral van belang is voor de competitieve gamers onder ons, is de snelle reactietijd van 1 ms GtG en 0,5 ms MPRT.

Dit relatief grote scherm is volgens AOC uitermate geschikt voor bijvoorbeeld competitieve actie/rpg-titels, vechtspellen en simulatiespellen. Met zijn QHD-resolutie is hij nog steeds erg scherp. Je kan dus genieten van een scherp beeld én van hoge framerates.

(Image credit: AOC)

De AGON AG325QZN geeft je verschillende overdrive-niveaus om uit te kiezen, zodat je zelf de responsiviteit naar wens kan instellen en zodat je geen last krijgt van ghosting. De 'Adaptive-Sync' zorgt er ook voor dat je geen last hebt van haperingen en onderbrekingen.

AOC noemt dit ook een veelzijdige en flexibele monitor, want je kan hem ook goed gebruiken voor alledaagse taken. Het grote scherm is natuurlijk handig voor multitasking en je kan dankzij de VESA DisplayHDR 400-certificering ook genieten van films, games en andere content in HDR. Het scherm heeft dan ook een piekhelderheid van 400 nits. Dankzij zijn ergonomische design, kan je de monitor kantelen, heen en weer draaien en helemaal verticaal zetten.

De AGON AG325QZN/EU is beschikbaar vanaf maart 2023 en hij kost je 579 euro.