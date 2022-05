Android-tablets krijgen mogelijk eindelijk iPad-waardige update

Als we ergens vaak over klagen bij Android-tablets is het wel over de software: voornamelijk dat stock Android gewoonweg niet goed werkt voor grote schermen, zoals iPadOS dat kan voor iPads. Maar dat zou binnenkort nog weleens kunnen veranderen.

Tijdens Google IO 2022, een jaarlijkse conferentie voor... je raadt het al, Google, kondigde het bedrijf aan dat Android 13 een groot herontwerp van de software brengt voor apparaten met een groot scherm.

We hebben niet te horen gekregen wanneer deze update wordt uitgebracht, maar we hopen dat deze binnenkort komt, wellicht in de vorm van een beta. Verwacht nieuwe tablets van Samsung, Lenovo en andere merken die de update hebben. Deze bedrijven werden namelijk op het podium genoemd.

Dus, wat is er nieuw?

De grootste verandering is een herontwerp van de home page van de software. Apps gaan beter bij elkaar passen zonder dat er ruimte wordt verspild. Het klinkt alsof widgets ook opgefrist gaan worden.

Multitasking heeft al een update gehad, waardoor het handig is om twee apps naast elkaar te plaatsen en ze tegelijkertijd te gebruiken. Je kan zelfs verbonden apps heropenen zoals in iPadOS, voor het geval je twee apps altijd samen gebruikt.

Wat ook erg interessant is, is de vernieuwing van de swipe-down snelopties om ze veel handiger te maken. Wanneer je nu naar beneden sleept verschijnen je instellingen links en de notificaties rechts. Voor de update verschenen deze allemaal onder elkaar, wat inefficiënt was met de ruimte op het scherm.

Veel apps krijgen ook hun updates voor grote schermen. Een paar voorbeelden zijn Google's eigen apps zoals Entertainment Space en YouTube Music, en apps van derden als Zoom, Facebook en Canva.

Oh, en daarbovenop komen dan ook nog alle Android 13-updates erbij.

Gaan deze nieuwe functies Android-tablets helpen in de strijd tegen de beste iPads? We moeten zien hoe de nieuwe functionaliteiten in het echt werken, maar het is in elk geval bemoedigend.