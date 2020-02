Deze twee Android One smartphones zijn nu goedkoper dan ooit

Er zijn verschillende redenen waarom je een nieuwe smartphone zou willen kopen. Als je oude smartphone het opgegeven heeft, is het eerder een noodzaak dan een vrijwillige keuze. Of je vindt dat je huidige smartphone niet meer helemaal up-to-date is naar de standaarden van vandaag. Wat de reden ook mag zijn, deze twee smartphones moet je bekeken hebben als je op zoek bent naar een nieuwe.

Twee degelijke opties

Wij hebben twee smartphonedeals gevonden die met kop en schouders boven de rest uitspringen. In dit geval zijn dat de Nokia 7.2 en Motorola One Action. Deze twee smartphones zijn allebei in 2019 uitgebracht en hebben beide hun eigen sterke kanten.

Deze twee smartphones genieten allebei van het Android One-programma. Dit houdt in dat er zo goed als geen eigen software en apps van de fabrikant aanwezig zijn en dat je werkt met een schone versie van Android 9 Pie. De Nokia 7.2 kan in sommige gevallen de update naar Android 10 al meteen krijgen. Bij de Motorola One Action moet je nog iets langer wachten op de update. Je krijgt bij deze twee modellen wel garantie op twee nieuwe versie-updates, wat wil zeggen dat ze de update naar Android 11 nog gegarandeerd zullen ontvangen.

Wist je dat we wekelijks op zoek naar de beste tech deals? Die kan je terugvinden in dit handige overzicht!

Nokia 7.2 voor €240 i.p.v. €299 (NL & BE) De Nokia 7.2 is een van de nieuwste smartphones van het merk. Hij is gelanceerd op IFA 2019 en zijn grootste kracht is de 48MP-hoofdcamera achteraan. Daarnaast krijg je nog een 8MP-groothoeklens en 5MP-dieptecamera. De PureDisplay-technologie van Nokia zorgt ervoor dat het 6,3-inch Full HD-beeldscherm er beter uitziet dan bij menig concurrent op dit prijspunt. De 3.500mAh-batterij en Snapdragon 660 processor zorgen er tot slot voor dat je de dag volledig rondkomt op een lading.Deal bekijken

Motorola One Action voor €179 i.p.v. €259 (NL) De Motorola One Action is in augustus 2019 op de markt gebracht. De 12MP-hoofdcamera schiet verrassend degelijke plaatjes en met de 5MP-dieptelens kan je leuke effecten toevoegen. De 16MP-actiecamera is bovendien enig in zijn soort. Die kan je namelijk alleen gebruiken om video's op te nemen met als pluspunt dat je de smartphone rechtop kan houden maar wel in landschapsmodus kan filmen. Met de 25MP-selfiecamera kan je bovendien 4K video's maken! Deze smartphone is dan ook ideaal voor videoliefhebbers. De Exynos 9609 processor zorgt bovendien voor heel degelijke prestaties die je nergens anders vindt op dit prijspunt. Voeg hier een 3.500mAh-batterij aan toe en je kan een hele dag genieten.Deal bekijken

