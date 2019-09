Android 10 bèta onderweg naar Huawei Mate 10 serie

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Huawei momenteel niet in de beste fase van zijn bestaan zit. De Chinese fabrikant heeft de laatste jaren een exponentiële groei doorgemaakt, maar de Amerikaanse overheid gooit nu roet in het eten. De VS beschuldigt Huawei van spionage, en verbiedt Amerikaanse bedrijven om zaken met Huawei te doen.

Dat dit voor Huawei grote gevolgen heeft, merk je bijvoorbeeld bij de Huawei Mate 30 serie. Afgelopen week werden twee nieuwe telefoons gelanceerd, maar er werd met geen woord gerept over Android. Achteraf blijkt dat de telefoons op een open source-versie van Android draaien en niet over Google apps en diensten beschikken.

Hoe zorgelijk de situatie ook is voor te verschijnen telefoons, vooralsnog ziet het ernaar uit dat oudere smartphones 'gewoon' hun updates blijven krijgen. De Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design én Huawei Mate 10 mogen rekenen op Android 10, en dat terwijl deze telefoons toch alweer twee jaar geleden zijn uitgebracht.

(Image credit: Future)

Huawei Mate 10 EMUI 10 bèta onderweg

De informatie is afkomstig van het Huawei forum, waarin de fabrikant zelf meldt dat de Huawei Mate 10 telefoons binnenkort meegenomen worden in het EMUI 10 bèta-programma. EMUI is de softwareschil van Huawei, en versie 10 is gebaseerd op Android 10.

De EMUI 10 bèta voor de Mate 10 serie start binnenkort, maar zal exclusief blijven voor een select groepje in China. Voor elk inbegrepen Mate 10 model (dus elk toestel behalve de Mate 10 Lite) worden er 2000 bèta-testers gezocht. Tot en met 7 oktober loopt de inschrijfronde.

Dat de Mate 10 serie van Huawei op termijn wordt voorzien van Android 10 is een positieve ontwikkeling. Een jaar geleden meldde de techgigant nog dat de Huawei P9 serie zou blijven steken op Android Nougat, waardoor de telefoonserie slechts één grote systeemupdate kreeg. Of Huawei ondanks alle malaise deze stijgende lijn in updatebeleid weet vast te houden, daar komen we vanzelf achter.