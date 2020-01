Analist voorspelt productplannen Apple voor 2020

Wanneer analist Ming-Chi Kuo praat over Apple, is het het luisteren waard. Deze keer, zegt Kuo dat Apple tal van nieuwe producten zal onthullen in de eerste helft van het jaar. Van een mogelijke iPhone SE2 tot een mogelijk AirPower apparaat.

Deze nieuwe voorspellingen werden gespot door MacRumors, en maken een hele nieuwe productlijn bekend. De grootste van deze voorspellingen is een 4.7 inch LCD iPhone, wat een potentiële opvolger kan zijn van de geliefde iPhone SE.

Nu de apparaten van Apple verschoven zijn naar een meer premium segment van de markt, lijkt het idee van de iPhone SE en de iPhone 5C wat achterhaald. Maar er is genoeg speculatie dat er een opvolger komt van de iPhone SE. Een model met een LCD zou logisch zijn, aangezien Apple OLED displays heeft gereserveerd voor zijn toestellen van hoger niveau.

MacBooks en iPads worden misschien ook gemoderniseerd. Apple heeft de 15-inch MacBook al ge-upgrade naar een 16-inch model, en daarbij hebben ze het omstreden butterfly toetsenbord mechanisme verwijderd. Het is mogelijk dat andere MacBook Pro modellen dezelfde behandeling krijgen als Apple terugkeert naar de traditionele schaarknoppen. Kuo voorspelde eerder al dat Apple de butterfly knoppen achterwege zou laten in deze tijdlijn. Ook een nieuwe iPad Pro 2020 zou tot de verwachting behoren.

Minder verwacht, maar niet minder spannend

Kuo zegt ook dat Apple een draadloze oplaadmat zal uitbrengen, een ultra wideband tag, en een "hoogwaardige Bluetooth koptelefoon". Deze liggen allemaal wat verder van het reguliere tijdspad voor Apple, maar ze worden alsnog in dezelfde tijdlijn verwacht als de andere producten waar Kuo over spreekt.

De ultra wideband tags kunnen de langverwachte AirTag zijn van Apple, om de strijd aan te gaan met Tile trackers. Dus als Apple zich in meer productcategorieën verdiept, dan komen ze misschien wel met een manier om te voorkomen dat je je dure items verliest.

Buiten zijn Beats koptelefoons, waren Apple's pogingen om met een eigen koptelefoon te komen beperkt tot artikelen als de AirPods. Er is een mogelijkheid dat Apple iets achterhoudt om tegen Surface Headphones in te gaan of onze favoriet, de Sony WH-1000XM3.

En als laatste, een draadloze oplaadmat van Apple. Het kan een simpele draadloze oplader zijn of een draadloos oplaadstation voor meerdere apparaten. Of, het kan de AirPower zijn die Apple onlangs nog geschrapt heeft.

Wat deze producten uiteindelijk ook blijken te zijn (als ze überhaupt wel verschijnen), we komen er misschien achter in de eerste helft van het jaar.