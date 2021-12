'AirPods Pro 2 vertraagd, maar zijn mogelijk de beste AirPods ooit'

De Apple AirPods Pro 2, de tweede generatie van echt draadloze oortjes met ruisonderdrukking, zullen eind 2022 gelanceerd worden, volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo.

Volgens Kuo krijgen de nieuwe AirPods Pro een "aanzienlijk verbeterde chip", wat betekent dat Apple de H1 koptelefoonchip verder heeft ontwikkeld. De H1 gebruikt Apple nu in alle oortjes en over-ear koptelefoons.

De chip in de AirPods is het hart van de oortjes, die zorgt voor een goede verbinding met je apparaten en het leveren van geluid aan de speakers. Een nieuwe chip in de AirPods Pro 2 zou de deur openzetten voor talloze upgrades, zowel voor de Bluetooth connectiviteit als de geluidsprestaties.

De H1 chip werd geïntroduceerd met de AirPods (2019), en bracht snellere verbindingstijden, een verlaagde vertraging tijdens gamen en de mogelijkheid om Siri aan te roepen met alleen je stem. Als Apple een nieuwe chip introduceert in de AirPods Pro 2, zouden we graag ondersteuning zien voor aptX HD, waarmee het mogelijk is om draadloos hi-res audio codecs op 24-bit/48kHz te streamen.

Hi-res audio heeft niet voor iedereen een prioriteit, vooral niet als je een set standaard oordopjes gebruikt om naar een podcast te luisteren tijdens je woon-werkverkeer.

Daar is niets mis mee, maar met hi-res audio hoor je aanzienlijk meer details in de muziek waar je naar luistert. Meer details betekent meer subtiele geluidjes die in het geluid naar voren komen. Dat kan zijn het schuiven van vingers over de fretten van een gitaar tot het volle dynamische bereik van een orkestraal crescendo... en dat is genieten voor iedereen die zichzelf als muziekliefhebber beschouwt.

AptX HD zou Apple ook kunnen helpen om de audiofielen over te halen, wat niet gelukt is met de onlangs uitgebrachte AirPods 3; AirPods worden doorgaans gezien als een koptelefoon voor de standaard luisteraar, het zou dus een sterke zet zijn van Apple om ook de meer veeleisende oren aan te spreken.

Bovendien is het ontbreken van hi-res audio een beetje een misser, zeker nu de originele AirPods Pro andere codecs ondersteunt zoals Dolby Atmos en Apple Music alle abonnees lossless audio zonder extra kosten.

Analyse: hoe past dit gerucht bij wat we eerder hoorden over de AirPods Pro 2?

We hebben eerder niet alleen gehoord wanneer ze zouden komen, maar we hebben ook een paar geruchten gehoord over de nieuwe functies van de AirPods Pro 2. Volgens LeaksApplePro zullen de nieuwe oordopjes verbeterde actieve ruisonderdrukking en fitness-trackingfuncties krijgen, inclusief de mogelijkheid om uw bloedzuurstofniveaus te meten, zoals op de Apple Watch 6.

Ze zien er misschien ook heel anders uit dan de originele AirPods Pro. Volgens een Bloomberg-rapport, dat "mensen die bekend zijn met de plannen" citeert, zal de AirPods Pro een nieuw ontwerp krijgen, waarbij het ontwerp met de kenmerkende steeltjes helemaal worden losgelaten. In plaats daarvan krijgen we een "meer afgeronde vorm die meer van het oor van een gebruiker vult", zoals we kennen van de Samsung Galaxy Buds 2.

Het zou een gewaagde zet zijn om het typische ontwerp los te laten, waar de Airpods al zo lang aan vastzit. We haten de uitstekende stelen van de AirPods Pro niet, maar ze lijken onnodig te zijn. Zeker als je ziet hoeveel andere bedrijven erin zijn geslaagd om alle technologie te verpakken in kleinere, steelloze ontwerpen.

(Image credit: Future)

Het nieuwe ontwerp is echter nog lang niet zeker. Volgens Bloomberg is het voor Apple tot nu toe een flinke uitdaging om de kenmerken van de AirPods Pro, inclusief de zenders en microfoons, in een compactere vorm te stoppen. Het "zou kunnen resulteren in een minder ambitieus ontwerp wanneer het eindproduct klaar is".

Hoe de AirPods Pro 2 er ook uitziet, klinken en presteren, het ziet er naar uit dat we het over ongeveer een jaar zullen ontdekken. Als de release met net zoveel obstakels gepaard gaat als die van de AirPods 3, moeten we misschien nog langer wachten.

Zoals met elk gerucht, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de AirPods Pro 2 eind 2022 zal worden gelanceerd. Apple heeft niet bevestigd of en wanneer het van plan is een nieuwe versie van zijn ruisonderdrukkende oordopjes uit te brengen.

Ming-Chi Kuo heeft echter vaak het juiste nieuws gedeeld in zijn voorspellingen, en zijn beweringen ondersteunen een eerder bericht van Twitter-gebruiker @FrontTron (via MacRumors), die zei dat de lancering van de premium draadloze oordopjes is uitgesteld van Q2 2022 naar Q3 2022 om een nog niet nader gespecificeerde reden.