Apple AirPods Max hoofdband kan mogelijk worden verwijderd en verwisseld

Het is geen geheim dat je de producten van Apple niet zomaar uit elkaar kan halen om ze vervolgens weer samen te brengen. Dat hield mensen echter niet tegen om dit toch bij de nieuwe AirPods Max te proberen, zodat ze konden zien hoe deze in elkaar zit.

Gelukkig kunnen we hiervoor beroep doen op de getalenteerde teams van iFixit en een Chinees YouTube-kanaal. Wat ze in de koptelefoon vonden, was niet enorm verrassend: twee door Apple ontworpen 40mm dynamische drivers, twee magnetische oorkussens voorzien van dezelfde kleur, twee Apple H1-chips en acht microfoons voor actieve noise cancelling.

Er was echter wel één verrassing die hen verbaasde: de hoofdband kan vrij eenvoudig worden verwijderd door druk te zetten op een klein gaatje naast de bovenkant van de koptelefoon. De hoofdband komt er zo eenvoudig uit, en dat doet sommigen vermoeden dat Apple verwisselbare hoofdbanden zal lanceren.

Een van de grote functies van de AirPods Max is de verwisselbare earpads, maar dit is het eerste dat we horen over verwijderbare, en daarmee verwisselbare hoofdbanden. Apple zelf heeft er nog niets publiekelijk over naar buiten gebracht.

Waarom van hoofdband wisselen?

De belangrijkste reden waarom we dit willen aanhalen is omdat hoofdbanden doorgaans fragiel zijn, en als ze breken hebben eigenaars meestal geen andere keuze dan een compleet nieuwe koptelefoon te kopen. Dat moet bij de AirPods Max niet het geval zijn als je de hoofdband makkelijk kan wisselen.

Het is natuurlijk een functie die Apple nog niet officieel bekend heeft gemaakt, maar het is wel iets waar het bedrijf mee kan uitpakken als het ooit beslist om de vervangingshoofdbanden uit te rollen. Apple kennende zullen ze, net zoals bij de Apple Watch-bandjes, waarschijnlijk ook aanpasbare varianten op de markt brengen. Al zullen ze waarschijnlijk ook prijzig zijn om te vervangen, al zij het niet zo duur als de koptelefoon zelf.