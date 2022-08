OnePlus 10T live stream: waar de lancering bekijken

Er komen heel wat nieuwe smartphones aan de komende maanden. Denk maar aan de iPhone 14, Google Pixel 7, Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4 en nog veel meer.

De OnePlus 10T trapt het hoogseizoen voor smartphones af met zijn lancering op 3 augustus. Het launch event zal beginnen om 16u onze tijd en gaat gepaard met een livestream die je overal ter wereld kan bekijken.

Het is de moeite waard om te kijken, want de OnePlus 10T is een veelbelovend toestel. Volgens leaks en informatie OnePlus, zal hij een snellere chipset en laadsnelheid hebben dan zijn voorgangers zonder veel te moeten inboeten op andere vlakken.

TechRadar zal de lancering van de OnePlus 10T natuurlijk volledig volgen, dus als je hier op 3 augustus terugkomt, kun je al het nieuws en onze analyse vinden. Wil je de lancering van de OnePlus 10T zelf bekijken? Dan zeggen we hier waar dat kan.

Hoe de OnePlus 10T lancering live bekijken

OnePlus toont bijna altijd livestreams van lanceringen op YouTube en de OnePlus 10T zal waarschijnlijk geen uitzondering zijn. Op dit moment staat er nog geen livestream klaar, maar we zullen dit artikel updaten met een link zodra die beschikbaar is. Intussen kan je wel naar het YouTube-kanaal van OnePlus (opens in new tab) gaan en de meldingen aanzetten.

OnePlus heeft ook een OnePlus 10T launch pagina (opens in new tab) gemaakt op zijn eigen website, waar je je kunt inschrijven voor nieuws of de lancering aan je agenda kunt toevoegen. De eigenlijke livestream zal hier waarschijnlijk ook te zien zijn.

Vergeet tot slot niet om TechRadar tijdens en na de lancering in de gaten te houden. Wij gaan verder dan alleen de lancering en zullen je onze eerste indrukken van deze smartphone geven. Het belooft alleszins een van de beste OnePlus smartphones ooit te worden.