Dreame introduceert compacte PortFresh draagbare blender voor onderweg

Dreame heeft zijn assortiment uitgebreid met een nieuwe draagbare blender, de PortFresh. Het apparaat richt zich op gebruikers die ook buitenshuis snel een smoothie of shake willen maken, zonder afhankelijk te zijn van een stopcontact of grote keukenapparatuur.

De blender valt vooral op door zijn compacte ontwerp. Dankzij de motor in de beker zelf neemt hij volgens Dreame minder ruimte in dan traditionele draagbare blenders. Daardoor moet hij eenvoudiger mee te nemen zijn in een rugzak of tas, bijvoorbeeld naar werk, de sportschool of op reis.

Onder de motorkap zit een batterij van in totaal 6.000 mAh (3x 2.000 mAh), goed voor ongeveer vijftien keer mixen op één lading. Opladen gebeurt via usb-c en zou ongeveer een uur duren. De blender beschikt over een motor van 120W en zes roestvrijstalen messen, waarmee hij naast vers fruit ook bevroren ingrediënten en ijs moet kunnen verwerken.

Het artikel gaat hieronder verder.

Meerdere standen en zelfreiniging

(Image credit: Dreame)

De PortFresh beschikt over vijf standen: blend, smoothie, crush, pulse en een aparte reinigingsmodus. Met die laatste modus hoef je volgens Dreame enkel water en een beetje afwasmiddel toe te voegen om de blender schoon te maken.

Je kunt je drankje na het mixen gewoon in dezelfde beker meenemen, zonder dat je hoeft over te gieten. Dat maakt het net wat praktischer voor onderweg.

De Dreame PortFresh is verkrijgbaar in vier kleuren en heeft een adviesprijs van 89 euro. Ter introductie geldt er tijdelijk een korting, waardoor de blender iets goedkoper uitvalt.