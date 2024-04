Nieuwe AR-tool van Dyson gebruikt je telefoon om gerichter schoon te maken

Geïnspireerd door de systematische schoonmaakbenadering van de Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger, helpt de Dyson CleanTrace (beschikbaar vanaf juni 2024) gebruikers om gerichter schoon te maken door real-time AR-visualisaties te bieden van waar ze hebben schoongemaakt en de plekken die ze hebben gemist.

De Dyson CleanTrace brengt een combinatie van technologieën samen voor de meest krachtige, intelligente en grondige reiniging. Dankzij de LiDAR-technologie van de telefoon van een gebruiker kan de Dyson CleanTrace de kamer in kaart brengen en met behulp van AR het schoonmaakpad overleggen, zodat je kan zien waar je hebt schoongemaakt en wat je hebt gemist. Wanneer je klaar bent met schoonmaken, kan je de kamer scannen met je telefoon om hiaten te identificeren, zodat je nooit een plekje mist. De bestaande technologie in de Dyson Gen5detect neemt vervolgens akoestisch de stofdeeltjes waar en telt deze, als bewijs van een grondige reiniging.

Inefficiënte schoonmaakpatronen

Naast uitgebreide tests in de laboratoria bestudeert Dyson menselijk gedrag en onze schoonmaakgewoonten, evenals frustraties, in de echte wereld. Het bedrijf heeft honderden uren besteed aan observaties van schoonmaakroutines in de praktijk en daaruit blijkt dat ongeveer 80% van de schoonmaakbeurten minder dan 10 minuten duurt, terwijl mensen wel beweren dat ze gemiddeld 24 minuten per sessie stofzuigen. Ten slotte gaan vaak lukraak en inefficiënt te werk, want we passeren regelmatig meerdere keren dezelfde gebieden, maar missen daarentegen andere plekken volledig. De Dyson CleanTrace moet dit hele proces efficiënter maken.