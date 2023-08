Ben je op zoek naar een geweldige fitnesstracker die ook alle handige features van een smartwatch heeft? Dan is de Ticwatch Pro 5 misschien precies wat je nodig hebt. Hij verzamelt enorm veel informatie en weet het op een overzichtelijke manier aan je te presenteren. De batterij is uitstekend en het apparaat ziet er ook erg mooi uit. Voor dit premium horloge betaal je echter een premium prijs.

Ticwatch Pro 5: review in een notendop

Laten we eerlijk zijn, zelfs de beste Wear OS-smartwatches hebben er moeite mee om net zo'n goede combinatie tussen design en software neer te zetten als de beste Apple Watches. Dat is ook wel begrijpelijk, want Apple is nou eenmaal heel goed op het gebied van hardware en software, maar toch wist de Ticwatch Pro 5 onze aandacht te trekken.

Het is een prachtig horloge. Vergeleken met veel van de smartwatches die je vandaag op de markt vindt, ziet dit horloge er veel meer uit als een analoog horloge. Het is echter ook nog steeds een erg krachtige smartwatch.

Die kracht komt van de Snapdragon W5+-chip waar het horloge op draait. Dit is een indrukwekkend apparaatje wat je om je pols kan doen. Hij voert al zijn taken zonder problemen uit en levert ook nog eens een indrukwekkende batterijduur.

Op sommige vlakken is de Ticwatch duidelijk geïnspireerd door de Apple Watch. Dat merk je bijvoorbeeld aan de uitstekende draaibare kroon die je (in combinatie met het touchscreen) kan gebruiken om door de menu's te navigeren.

Het is zeker geen goedkope smartwatch, maar als je ziet wat hij allemaal te bieden heeft, dan realiseer je je dat hij een best goede prijs-kwaliteit heeft. Helaas betekent de prijs dat hij misschien voor velen wel net buiten hun budget valt. Toch is de Ticwatch Pro 5 zeker het overwegen waard als je erg veel van sporten houdt of als je je meer wil focussen op je gezondheid.

Ticwatch Pro 5 review: specs

Swipe to scroll horizontally Model Ticwatch Pro 5 Prijs 359,99 euro Afmetingen 50,1 x 48,0 x 12,2 mm Gewicht 44,3 gram Behuizing 7000-serie aluminium + extra sterke nylon met glasvezel Display 466 x 466 pixels, always-on OLED GPS GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS Batterijduur 80 uur Connectiviteit Bluetooth 5.2 Waterproof Ja, 5ATM

Ticwatch Pro 5 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 359,99 euro

Beschikbaar vanaf 24 mei 2023

Beschikbaar bij alle gebruikelijke (online) retailers

Laten we eerst maar eens met de prijs beginnen. De Ticwatch Pro 5 is geen goedkope smartwatch en zeker niet als je hem vergelijkt met een aantal van de beste goedkope activity trackers. Hij is echter niet heel veel duurder dan bijvoorbeeld de basismodellen van de Samsung Galaxy Watch 5 en hij zit ook nog vrij dicht bij de prijs van de Google Pixel Watch. In vergelijking met een aantal van deze andere smartwatches krijg je hier misschien toch wel wat meer waar voor je geld.

Hij heeft een redelijk hoge adviesprijs, maar dat kunnen we door de vingers zien door zijn combinatie van een premium design en een krachtige chip. De Ticwatch Pro 5 werd op 24 mei 2023 gelanceerd. Dat betekent dat je hem later in het jaar, bijvoorbeeld tijdens Black Friday, misschien nog wel met een mooie korting kan kopen.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Ticwatch Pro 5 review: design en display

1,43-inch OLED-display

Display met twee lagen is mooi minimalistisch

Bandjes kunnen een beetje goedkoop aanvoelen

De Ticwatch Pro 5 beschikt over een rond AMOLED-touchscreen met een erg scherp paneel, maar dat is niet alles, want hij heeft nog een tweede displaylaag waar hij naar kan wisselen als de eerste laag niet in gebruik is.

Dit tweede scherm geeft het horloge een erg minimalistisch uiterlijk, waarmee hij een beetje aanvoelt als een oud Casio-horloge. Je ziet hierop nog steeds hoeveel stappen je hebt gezet, hoeveel calorieën je hebt verbrand, wat je hartslag is en meer. Op het moment dat je het horloge weer actief gaat gebruiken, kom je weer terecht op het eerste scherm met de "echte" Wear OS-functionaliteit.

Er zit een rand om het scherm die een beetje uitsteekt en dat is fijn, omdat het scherm daardoor minder snel bekrast kan worden. We hebben de Ticwatch tijdens het testen niet tegen een deurklink aan geslagen, maar zelfs als dat gebeurt, zou de 'Corning Gorilla Glass'-coating ervoor moeten zorgen dat het scherm niet helemaal versplintert. Je kan bijvoorbeeld dus wel met een gerust hart gaan hiken. Die rand om het scherm doet ons ook wel denken aan de Samsung Galaxy Watch 5 Pro, want die heeft een vergelijkbare metalen rand om het scherm te beschermen.

Zoals we hierboven al zeiden, zit er (net als op de Apple Watches) een draaibare kroon op de Ticwatch, waarmee je heel gemakkelijk door menu's en apps kan scrollen. Ook zit er nog een knop aan de zijkant, waarmee je de recent gebruikte apps naar voren kan halen. Verder is het horloge ook heel erg mooi ontworpen en wordt er gebruikgemaakt van grotendeels aluminium en extra sterke glasvezel.

Ons enige (kleine) kritiekpunt is dat de horlogebandjes een beetje goedkoop aanvoelen. Ze zijn niet per se van slechte materialen gemaakt en je kan ze ook heel gemakkelijk verwisselen dankzij de pinnen aan de onderkant, maar ze voelen niet zo zacht aan om je pols als bijvoorbeeld de bandjes van Fitbit of de extra premium siliconen bandjes van Apple. Dit is echter het enige echte minpunt voor een apparaat dat verder stevig aanvoelt, goed functioneert en een prachtig design heeft.

Design: 4,5/5

Ticwatch Pro 5 review: features

(Image credit: Lloyd Coombes)

Draait op Wear OS 3

Twee kleurvarianten

Geen Google Assistant en geen dataverbinding

Naast die twee schermlagen waar we het eerder al over hadden, zit er nog veel meer technologie verstopt in de Ticwatch Pro 5. De meeste handige features zijn onderdeel van Wear OS (specifiek Wear OS 3). Dat betekent dat je op dit horloge bijvoorbeeld je Google Wallet kan gebruiken en afspeellijsten van Spotify kan downloaden (die je ook offline kan opslaan, zodat je niet altijd je telefoon mee hoeft te nemen).

Tijdens onze tests merkten we dat de GNSS-positioneringsdiensten je locatie heel accuraat kunnen tracken. GLONASS, Beidou en Galileo bieden samen dezelfde uitstekende, wereldwijde connectiviteit als sommige van de beste Garmin-horloges.

Interessant genoeg is er momenteel nog geen mogelijkheid om de Google Assistant op te roepen, maar dat zou eventueel later nog kunnen worden toegevoegd. Er is ook geen optie voor een model met een dataverbinding, dus dat is we jammer voor mensen die onderweg al hun muziek willen kunnen streamen (zonder telefoon in de buurt) en niet per se alleen hun favoriete afspeellijsten willen downloaden.

Dit is echter wel een smartwatch waar je heel snel mee aan de slag kan. Het verbinden met een telefoon ging zo snel dat we eigenlijk dachten dat er iets was misgegaan en dat nog niet alles goed ingesteld was.

De draaibare kroon is trouwens ook echt geweldig voor het navigeren van lange lijsten in menu's of je notificaties en daarnaast levert hij ook subtiele trillingen wanneer je hem gebruikt. Dit zijn geen revolutionaire features, maar ze kunnen wel heel handig zijn.

Features: 4/5

Ticwatch Pro 5 review: prestaties

(Image credit: Lloyd Coombes)

Snapdragon W5+-chip zorgt voor een soepele ervaring

Gebruikt de overzichtelijke 'Mobvoi Health'-app

Metingen concurreren met die van de Apple Watch Ultra

We hebben de Ticwatch Pro 5 tijdens onze reviewperiode getest met verschillende soorten workouts met gewichten en met een aantal cardio-workouts zoals hardlopen en fietsen.

We hebben hem ook direct vergeleken met de Apple Watch Ultra (een smartwatch om elke pols) en we merkten dat de metingen vrijwel hetzelfde waren op beide apparaten.

De Ticwatch Pro 5 verzamelt alle data over je activiteiten en gezondheid in de 'Mobvoi Health'-app. Dit is niet de meest aantrekkelijke app, maar hij houdt zeker meer dan genoeg informatie bij, zodat je als gebruiker meer kan leren over het ritme van jouw lichaam. Activiteiten worden gemeten in 'Active Hours', minuten van gestructureerd sporten en stappen.

Slaapkwaliteit wordt gemeten op een tijdlijn, vergelijkbaar met de lay-out van Garmin Connect. Er zijn verschillende gekleurde secties die aangeven hoeveel lichte slaap, diepe slaap en remslaap je hebt gehad. Je kan deze informatie ook in de vorm van een grafiek bekijken en dan zie je ook een tijdlijn met je hartslag tijdens het slapen. Dit is allemaal vrij standaard, maar het is gelukkig ook heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

De Snapdragon W5+-processor wisselt gemakkelijk tussen verschillende apps en menu's, en het installeren van een nieuwe app werkt ook net zo gemakkelijk als je kan verwachten van een Wear OS-horloge. De Ticwatch Pro 5 verzamelt zijn data via verschillende sensors voor onder andere je hartslag, huidtemperatuur, SpO2 en GPS. Een veel uitgebreidere set sensoren zal je niet gauw vinden op een andere smartwatch. Als je bang bent dat al deze dataverzameling zal zorgen voor een matige batterijduur, dan kunnen we je vertellen dat je je gelukkig geen zorgen hoeft te maken.

De 628mAh-batterij in de Ticwatch Pro 5 gaat erg lang mee. Hij verslaat de Fitbits die letterlijk weken mee kunnen gaan niet, maar hij biedt veel meer features en haalt nog steeds een batterijduur van ongeveer 80 uur.

Die lange batterijduur is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van die twee display-lagen die we nu al een aantal keer benoemd hebben, maar het horloge is daarnaast ook slim genoeg om veel van de slimme features 's nachts uit te zetten, zodat hij nog wel je slaap kan tracken, maar niet constant je notificaties aan het synchroniseren is (behalve als je dat natuurlijk wel graag wil).

Het opladen van het horloge werkt via een kleine connector met aan de andere kant een USB-A-verbinding. Er wordt helaas geen adapter meegeleverd, maar het horloge laadt wel binnen 30 minuten op tot boven de 60% via een snellader.

Prestaties: 5/5

Moet je de Ticwatch Pro 5 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs Vergelijkbaar met Samsungs horloges, maar hij heeft meer handige features te bieden. 4/5 Design Uitstekend display met twee lagen, een always-on OLED-paneel en een simpel, maar handig design. 4,5/5 Features Geavanceerde GPS- en GNSS-features en al de gebruikelijke Wear OS-features. Helaas geen dataverbinding. 4/5 Prestaties Uitstekende prestaties. Batterij presteert zoals verwacht en metingen komen overeen met die van de Apple Watch Ultra en Strava. 5/5 Totaal Een prachtig apparaat met krachtige prestaties. Zeker aan te raden. 4,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een krachtige smartwatch De Ticwatch Pro 5 is een van de snelste Wear OS-apparaten die we hebben getest dankzij zijn Snapdragon W5+-processor.

Je een uitstekende batterijduur wil zonder features te verliezen Fitbit-horloges en sommige horloges van andere fabrikanten gaan misschien wel langer mee, maar de Ticwatch Pro 5 heeft veel meer te bieden en met twee displaylagen houdt hij het langer uit dan veel van de andere Wear OS-horloges.

Koop hem niet als...

Je een iPhone gebruikt Dit is misschien vrij logisch, maar je kan de Ticwatch Pro 5 beter niet kopen als je een iPhone gebruikt, omdat hij momenteel nog geen ondersteuning biedt voor iOS. Daar zou echter later nog verandering in kunnen komen.

Je een wat strakker budget hebt De Ticwatch Pro 5 is niet bepaald goedkoop en hoewel het een erg indrukwekkend apparaat is, zal hij niet binnen ieders budget passen.

Zo hebben we de Ticwatch Pro 5 getest

We hebben de Ticwatch Pro 5 om de ene pols gedragen, verbonden met een Android-apparaat, en de Apple Watch Ultra om de andere pols, verbonden met een iPhone.

We hebben hem meerdere dagen gebruikt en er overdag hartslagmetingen mee gedaan en activiteiten mee bijgehouden. 's Nachts hebben we hem gebruikt voor slaaptracking en het bijhouden van een aantal standaard metingen. Dit gebruik hielp uit zichzelf ook al bij het testen van de batterijduur en natuurlijk ook bij het testen van het comfort gedurende lange periodes.

We hebben op beide apparaten Strava aangezet en vervolgens de GPS getest door tegelijkertijd op beide apparaten korte hardlooproutes in kaart te laten brengen en de resultaten kwamen met elkaar overeen.

Ticwatch Pro 5 review: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Ticwatch Pro 5 Garmin Foreruner 265 Samsung Galaxy Watch 5 Prijs 359,99 euro 499,99 euro Vanaf 209,95 euro Afmetingen 50,1 x 48,0 x 12,2 mm 46,1 x 46,1 x 12,9 mm 44,4 x 43,3 x 9,8 mm Gewicht 44,3 gram 47 gram 33,5 gram Behuizing 7000-serie aluminium + extra sterk nylon met glasvezel Met glasvezel versterkt polymeer Armor aluminium frame Display 466 x 466 pixels, always-on OLED, Corning Gorilla Glass 416 x 416 pixels, AMOLED, Corning Gorilla Glass 450 x 450 pixels, super AMOLED, 'Sapphire'-kristal GPS GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS GPS, Beidou, Glonass, Galileo, SatIQ GPS, Glonass, Galileo Batterijduur 80 uur 13 dagen (20 uur GPS) 24 uur Connectiviteit Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2, ANT+, Wi-Fi Bluetooth 5.2, Wi-Fi Waterproof Ja, 5ATM Ja, 5ATM Ja, IP68

Samsung Galaxy Watch 5 Dit is nog een geweldig middenklasse Wear OS-horloge dat draait op Samsung's 'One UI Watch'-besturingssysteem (een aangepaste versie van Wear OS). Het is een heel goed horloge en als je al een Samsung-telefoon hebt, dan is het zelfs een nog betere keuze, omdat hij dan enorm gemakkelijk verbinding maakt met je telefoon. Hij is inmiddels ook niet meer zo duur, aangezien de Samsung Galaxy Watch 6 en 6 Classic nu ook alweer uit zijn. Lees hier onze volledige Samsung Galaxy Watch 5 review