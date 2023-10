Polar introduceert nieuwe Vantage 3 smartwatch, beter dan Garmin?

Het is drie jaar geleden, maar smartwatchmerk Polar is terug met een nieuwe Vantage wearable die nu is uitgerust met het recente "biosensing technology" platform van het bedrijf.

Het platform heet Polar Elixir en bestaat uit sensoren die de Vantage V3 de mogelijkheid geven om belangrijke lichaamsfuncties te meten, zoals je cardiovasculaire systeem, autonome zenuwstelsel en lichaamstemperatuur. In ruil daarvoor ontvangen sportieve gebruikers enorme hoeveelheden data over hun fysieke conditie, waardoor ze inzicht krijgen in hoe ze hun workouts kunnen verbeteren. Gegevens van de pols-ECG-sensor kunnen bijvoorbeeld worden bekeken op de Polar Flow app, waar je "kunt zien hoe je hart reageert op training". Die informatie kan vervolgens worden geëxporteerd naar een PDF-bestand om met anderen te delen - namelijk je persoonlijke trainer of coach.

Daarnaast kan de smartwatch 's nachts de temperatuur van je huid aflezen, wat andere belangrijke gezondheidsinzichten biedt. Een stijgende huidtemperatuur kan er bijvoorbeeld op wijzen dat je ziek aan het worden bent.

(Image credit: Polar)

Voor outdoormensen is de Vantage V3 uitgerust met dual-frequency GPS die "afstanden nauwkeurig en met minder interferentie" (als gevolg van omliggende gebouwen of slecht weer) kan meten.

Volgens Polar heeft het apparaat track-back en turn-by-turn begeleiding zodat je altijd "precies weet waar je bent en waar je naartoe gaat". Je kunt zelfs "offline kaarten" downloaden als je ooit van plan bent om van de grid af te gaan.

Hardware specs

Alles wat je hier ziet, wordt weergegeven op een AMOLED-scherm van 1,39 inch met een resolutie van 454 x 454 pixels. Blijkbaar is het scherm van de Vantage V3 zo helder dat het kan dienen als zaklamp (de Google Pixel Watch 2 doet dit ook). Het is onbekend wat voor soort CPU er onder de motorkap zit. Polar geeft geen details, maar beweert wel dat de processor 129 procent sneller is dan de hardware van de Vantage V2 uit 2020.

Over de V2 gesproken, het bedrijf beweert dat de batterij van de V3 41 procent groter is dan die van het oudere model. Het bedrijf claimt dat de batterij acht dagen meegaat "in de standaardmodus" of tot 53 uur met de GPS en OHR (dit is de optische hartslagsensor) ingeschakeld. Andere opvallende kenmerken zijn de 32GB opslagruimte, 15 verschillende widgets, 18 kleurrijke dashboards en een Recovery Pro-modus die je laat weten wanneer je rustig aan moet doen.

Prijs en beschikbaarheid

De Polar Vantage V3 is beschikbaar op de officiële website van Polar en geselecteerde retailers voor 599,90 euro. Bestellingen worden op 25 oktober verzonden. Beschikbaarheid in de winkels start op 25 oktober. Een gecombineerde Polar Vantage V3 plus Polar H10 hartslagmeterset is ook te koop voor 649,90 euro.

(Image credit: Polar)

We zijn erg enthousiast over de Vantage V3. We waren grote fans van het oudere V2-model vanwege de uitgebreide trainingsfuncties en de technologie voor routebegeleiding. Hopelijk wordt het trage touchscreen aangepakt.



Het wordt tijd dat er weer een smartwatch komt die de strijd kan aangaan met Garmin. Het zal niemand ontgaan zijn dat Garmin op het gebied van batterijduur en outdoorfunctionaliteit de absolute koning is.



De Apple Watch Ultra 2 komt niet in de buurt, en we hoeven het ook niet te verwachten van de nieuwste Pixel Watch. Als we onze reviewversie van de Vantage V3 hebben, kunnen we kijken hoe deze nieuwste smartwatch zich vergelijkt met Garmin.