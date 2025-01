Garmin lost wereldwijde storing op, maar sommige gebruikers ervaren nog steeds problemen

Garmin heeft bevestigd dat de wereldwijde storing die sinds 28 januari 2025 miljoenen gebruikers trof, is opgelost. Het probleem, waarbij diverse modellen zoals de Forerunner-, Venu-, Fenix-, Epix-, Vivoactive-, Lily-, Instinct- en Marq-horloges vastliepen op het opstartscherm met het beruchte blauwe driehoekige logo, zou niet langer moeten optreden. Toch melden sommige gebruikers nog steeds problemen met hun smartwatches. Dit zijn de modellen waar mensen problemen mee hadden/hebben:

Garmin bevestigt oplossing

Op woensdagavond bevestigde Garmin officieel dat het onderliggende probleem is opgelost:

"We hebben het onderliggende probleem opgelost dat ervoor zorgde dat sommige apparaten vastliepen op het opstartscherm of een blauw driehoekig logo vertoonden."

Hoewel veel gebruikers hun horloge inmiddels weer zonder problemen kunnen gebruiken, blijven er meldingen binnenkomen van apparaten die nog steeds vastlopen.

Wat moet je doen als jouw Garmin nog niet werkt?

Volgens Garmin moeten gebruikers die nog steeds problemen ondervinden, de volgende stappen proberen:

Start de smartwatch opnieuw op: Hou de aan/uit-knop ingedrukt tot het horloge uitschakelt (dit kan tot 15 seconden duren). Druk opnieuw op de aan/uit-knop om het horloge aan te zetten.

Synchroniseer met Garmin Connect: Verbind je wearable via de Garmin Connect-app op je telefoon of via Garmin Express op een computer.

Als dit niet werkt, adviseert Garmin een meer geavanceerde herstelmethode via Garmin Express op de computer. De exacte stappen verschillen per wearable en zijn te vinden op de ondersteuningspagina van Garmin.

Onvrede onder gebruikers

Hoewel Garmin aangeeft dat de storing verholpen is, zijn veel gebruikers ontevreden over de gang van zaken. TechRadar heeft tal van e-mails ontvangen van klanten die aangeven spijt te hebben van hun aankoop of overwegen over te stappen naar een ander merk. Het feit dat de problemen pas na meerdere dagen zijn aangepakt en dat er nog steeds gebruikers zijn die hun horloge niet werkend krijgen, leidt tot kritiek.

