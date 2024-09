Samsung Galaxy Ring vanaf vandaag officieel verkrijgbaar in Nederland en België voor 449 euro

Samsung kondigt vandaag de lancering van de langverwachte Galaxy Ring aan in Nederland en België. Vanaf 23 september 2024 is de innovatieve wearable beschikbaar in beide landen. De Galaxy Ring luidt een nieuw tijdperk van gezondheidstracking en slimme technologie in en zal verkocht worden met een adviesprijs van 449 euro.

De wearable is verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren: Titanium Black, Titanium Silver en Titanium Gold. Met de Galaxy Ring stelt Samsung de gebruikers in staat om hun gezondheid in eigen handen te nemen. De Galaxy Ring is een verzameling van innovaties en toonaangevende sensortechnologie in zijn kleinste vorm, dit voor een comfortabele en nauwkeurige 24/7 gezondheidstracking. De toevoeging van de Galaxy Ring breidt Samsungs portfolio van wearables uit zodat er nog meer manieren zijn om jezelf beter te begrijpen, zowel dag als nacht.

Innovatie op maat

De Galaxy Ring is een baanbrekende wearable, die voorzien is van geavanceerde Galaxy AI- technologie voor 24/7 gezondheidsmonitoring. De ring weegt amper tussen 2,3 en 3,0 gram, wat het uiterst comfortabel om 24/7 te dragen. Met zijn slimme sensoren en nauwkeurige trackingfuncties, helpt de Galaxy Ring gebruikers om hun gezondheid en welzijn beter te monitoren door onder meer de hartslag, bloedzuurstofniveaus, slaapkwaliteit en stressniveaus te meten. De gegevens worden in real time gesynchroniseerd met de Samsung Health-app, zodat gebruikers op elk moment toegang hebben tot hun persoonlijke gezondheidsinzichten Gebruikers hoeven geen abonnement af te sluiten om hun data in te kunnen zien.

Dankzij het lichte, minimalistische en elegante design past de Galaxy Ring moeiteloos bij elke stijl zonder in te leveren op functionaliteit. Met zijn waterbestendigheid en batterijduur tot wel zeven dagen is hij perfect voor zowel dagelijks gebruik als intensieve activiteiten zoals sporten of zwemmen. De ring is van titanium gemaakt en daarmee kras- en stootbestendig.

Geavanceerde functies voor een gezonde levensstijl

Sizing kit voor de Galaxy Ring. (Image credit: Samsung)

Met de Galaxy Ring zet Samsung een nieuwe standaard voor draagbare technologie. De ring is uitgerust met state-of-the-art sensoren die nauwkeurig biometrische gegevens verzamelen. Of je nu je fitnessdoelen wilt bijhouden of je slaapcycli wilt optimaliseren, de Galaxy Ring biedt cruciale inzichten om je dagelijks leven gezonder te maken en in balans te houden. De Galaxy Ring biedt gepersonaliseerde begeleiding en berichten met functies zoals Energy Score en Wellness Tips op basis van Samsung Health en AI. Met de Energy Score krijgen Galaxy Ring-gebruikers een beter inzicht in hun dagelijkse conditie door een gecombineerde analyse van persoonlijke gezondheidsgegevens. Met Welness Tips ontvang je berichten op maat om je gezondheidsdoelen te ondersteunen.

De ring helpt bovendien om een actieve levensstijl aan te houden door automatisch wandel- en hardloopactiviteiten te registreren met Auto Workout Detection en herinnert gebruikers aan hun fitnessdoelen met de Inactive Alert. Ook nieuw is de Gestures functie, waarbij je door middel van vingergebaren commando’s kan laten uitvoeren. Zo maak je met een dubbele tik een hands-free groepsfoto, of zet je je wekker uit. Je Galaxy Ring kan je gemakkelijk terugvinden via de Find My Ring-functie in de Samsung Find-app.

Samsung biedt een officiële Samsung Galaxy Ring sizing kit die je ook online kunt bestellen. Het bevat staaltjes van alle negen Galaxy Ring maten die je kunt passen. Wanneer je na aankoop van de kit besluit om een Galaxy Ring te bestellen, wordt het aankoopbedrag van de kit toegepast als korting bij de bestelling van de eigenlijke ring.