Nieuwe geruchten rond Samsung Galaxy Fit 3: verwachte prijs, verpakking en meer

Op basis van het aantal geruchten en lekken dat we zien, kan de Samsung Galaxy Fit 3 niet ver meer van ons verwijderd zijn. We hebben nu nieuwe informatie gezien over de prijs, verpakking en zelfs de handleiding van de activity tracker.

We beginnen op Reddit (via GizmoChina), waar aanwijzingen zijn dat het apparaatje 250.000 Tanzaniaanse Shillings zal kosten. Aan die munteenheid hebben we hier natuurlijk niet veel, maar dat komt dus neer op ongeveer 90 euro. Hoewel de kans klein is dat Samsung de prijs direct zal omrekenen euro, kunnen we wel stellen dat de Galaxy Fit 3 bij de goedkopere activity trackers zal horen. Volgens geruchten van vorig jaar zou de Samsung Galaxy Fit 3 twee keer zo duur zijn als de Samsung Galaxy Fit 2 (59 euro) en dat lijkt dus ongeveer juist.

GizmoChina heeft vervolgens een aantal afbeeldingen in handen gekregen waarop de verpakking van de Samsung Galaxy Fit 3 te zien is. Deze doosjes laten zwarte en witte kleurenopties zien, evenals een ontwerp dat meer weg heeft van een smartwatch dan een activity tracker. Dat komt eveneens overeen met andere geruchten en leaks.

Wie leest er überhaupt nog een handleiding?

(Image credit: Samsung)

Het laatste gerucht rond de Samsung Galaxy Fit 3 is afkomstig van SamMobile, waar je de handleiding van het apparaat kan vinden. De handleiding laat opnieuw het ontwerp zien en vermeldt een aantal functies: het apparaat kan je stappen, hartslag, bloedzuurstofgehalte, stress en slaap bijhouden. Er wordt daarnaast melding gemaakt van een luchtdruksensor. Als Samsung al deze functies in een activity tracker van minder dan 100 euro heeft gepropt, is dat enorm indrukwekkend.

Volgens de handleiding kun je de bandjes van de Galaxy Fit 3 en de wijzerplaten op het scherm veranderen. Zoals je zou verwachten, is er een koppeling met de Galaxy Wearable-app op je telefoon nodig om de activity tracker te gebruiken. Er wordt ten slotte niets gezegd over de belangrijkste specificaties van het apparaat, zoals de batterijduur.