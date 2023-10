Google Pixel Watch 2 krijgt nog meer Fitbit-functies en kan stressniveaus meten

Het volgende Pixel-evenement van Google is morgen en er blijven nieuwe details over de apparaten uitlekken. Deze keer zijn we te weten gekomen dat de Pixel Watch 2 de Body Responses-functie krijgt die we eerder zagen op de Fitbit Sense 2 (via Evan Blass op Twitter).

De wijzerplaat van het horloge zal laten zien hoe je lichaam reageert op stress op bepaalde momenten van de dag. Elke periode wordt aangegeven met een emoji die een gezicht maakt dat past bij de stemming. Een gebruiker kan zich bijvoorbeeld om 11 uur 's ochtends gestrest voelen, zich 's middags prima voelen en zich om 13 uur een beetje van slag voelen. 9To5Google wijst erop dat dit beter is dan wat de Fitbit Sense 2 heeft, omdat de gebruikersinterface schoner is dan voorheen en een stuk eenvoudiger in één oogopslag te begrijpen.

Wat vooral interessant is, is dat dit aangeeft dat de Pixel Watch 2 mogelijk een electrodermal activity sensor (EDA) bevat, iets wat het originele model niet heeft. Deze technologie werkt door het meten van bepaalde factoren zoals de hoeveelheid zweet die geproduceerd wordt bij stress en de temperatuur van je huid.

Zoals je in het bericht hierboven kunt zien, kun je het plastic bandje vervangen door een chique metallic bandje. De laatste foto die Blass postte is van de "nieuwe interface voor Fitbit-workouts". De UI heeft een hartslagmeter aan de zijkant die uit gesegmenteerde stukken bestaat. Een "doelzone" die aangeeft waar je hartslag moet zijn, wordt gemarkeerd. Naast de meter is een meer gedetailleerd rapport dat je hartslag weergeeft, plus hoe lang je in de doelzone bent geweest.

Er lijkt meer te zijn in de interface omdat er onderaan paginapunten staan, maar dit is alles wat we zien. Gelukkig zijn er elders aanwijzingen. Een ander bericht van 9to5Google beweert dat de UI "Tempotraining" op het scherm zal hebben, evenals "automatische start- en stopherinneringen voor workouts".

Neutrale kleuren

Naast het lek van de functies heeft de Duitse nieuwssite WinFuture vier kleuren laten zien waarin de Pixel Watch 2 mogelijk verkrijgbaar zal zijn. Officiële, hippe marketingnamen voor de kleuren zijn er niet, maar in normale taal zijn dit de vier opties: zwart, wit, grijs en babyblauw. Het is onbekend of de eerder genoemde metallic band zijn eigen reeks kleuren zal hebben.