Waarom je tweede campaign in Baldur's Gate 3 nog leuker is dan de eerste

Wat doe je als je klaar bent met je eerste playthrough van Baldur's Gate 3? Dan begin je aan een tweede, volledig nieuwe campaign! Als je me nu voor gek verklaart, lees dan vooral verder. Ik beleef momenteel namelijk meer plezier aan deze tweede campaign dan ik voor mogelijk had gehouden en ben zelfs van plan om zeker nog een derde keer alles opnieuw te spelen.

Als jij het einde van je eerste campaign nadert en bang bent voor het zwarte gat waarin je daarna zal vallen, wees dan niet getreurd. Ik had namelijk dezelfde angst, maar er is zoveel te zien in Baldur's Gate 3 dat je tweede playthrough minstens even interessant (of zelfs interessanter) zal zijn dan de eerste.

Weer een (half) uur in de character creator!

De eerste keer ben ik redelijk braaf gebleven in de character creator. Mijn personage was een mens uit Baldur's Gate met een ietwat overdreven hoeveelheid oogmake-up. Mijn tweede keer in de character creator gooide ik het over een andere boeg. Omdat ik nu weet welke rassen er allemaal zijn en hoe die zich gedragen, weet ik ook wat de mogelijke invloed gaat zijn op de gameplay. Zo zijn er weinig rassen die problemen hebben met mensen en elfen, terwijl Githyanki, Drows en Tieflings iets minder vriendelijk onthaald worden.

(Image credit: Larian Studios)

Uiteindelijk koos ik een Dragonborn als ras. Hij heeft alle fysieke kenmerken van een draak, maar dan zonder vleugels. Daarna ontdekte ik dat de character creator per ras anders is. Zo heeft een Dragonborn geen haar, maar wel schubben en spikes. Opnieuw kreeg ik een hele waaier fysieke kenmerken om uit te kiezen, terwijl ik hiervoor niet eens wist dat die bestonden. Mijn class was deze keer een Circle of Spores Druid, aangezien ik bij mijn eerste playthrough geen druïde in mijn party had.

Spelers die al verder in het spel zitten, denken nu misschien: "Maar je kon Halsin en Jaheira toch in je party krijgen?" En ja, dat klopt. Het probleem is dat ik de quest voor Halsin niet had gevonden en dat Jaheira vrij tot zeer levenloos op de grond bleef liggen na het eerste deel van de bossfight aan het einde van act 2.

Stel een andere party samen

Elke beslissing die je maakt in Baldur's Gate 3 heeft invloed op de rest van de game, hoe klein die beslissing ook lijkt. Daarnaast heb je enorm veel keuzevrijheid en het leek me niet meer dan logisch om volledig andere keuzes te maken in de tweede campaign. Deze mindset had ik vanaf minuut één, wanneer ik nog in de tutorial area stond.

Het spel moedigt je aan om Shadowheart, een van de origin characters, te redden uit de pod in het ruimteschip van de Mindflayer. Ik had haar echter in die pod laten zitten en was benieuwd wat er zou gebeuren nadat het schip was gecrasht. Wanneer je haar uit de pod haalt, ligt ze na de crash bewusteloos op het strand naast het wrak. Bevrijd je haar niet, dan staat ze boos te slaan op een gesloten deur met haar knots.

(Image credit: Larian Studios)

In mijn eerste playthrough had ik alle origin characters in mijn kamp, want ik wilde "de volledige ervaring". Achteraf bekeken was de bijdrage van Lae'zel erg minimaal en veroorzaakte ze vooral problemen in mijn actieve party. Zelfs toen ik haar in het kamp achterliet, was ze soms een last. Ik heb haar daarom in de valstrik laten zitten waar je haar de eerste keer tegenkomt. Later in het spel krijg je nog één keer de kans om Lae'zel mee te nemen in je party. Doe je dat niet, dan kom je haar daarna nog een laatste keer tegen... dood op de grond tussen andere Githyanki.

Beslis wat het ultieme doel van je campaign zal zijn

Omdat je nu de algemene verhaallijn en (een deel van) de mogelijkheden daarbinnen weet, kan je vanaf de start bepalen wat jouw ultieme doel zal zijn. In de eerste playthrough wilde ik een held zijn en Baldur's Gate redden van The Absolute en het Netherbrain. Tijdens het spelen merk je op dat Baldur's Gate 3 geen vast of juist einde heeft. Voor mijn tweede campaign had ik daarom een ander doel voor ogen: zelf de controle over het Netherbrain overnemen en het Illithid Empire heroprichten met mezelf als heerser (en Astarion aan mijn zij).

Ook het lot van de andere characters in je party heb je in handen. In mijn eerste campaign had ik ervoor gezorgd dat Shadowheart niet langer geloofde in de godin Shar (the lady of darkness) en voortaan in de Selûne geloofde. In de tweede playthrough wilde ik het tegenovergestelde doen en werd Shadowheart een Dark Justiciar waarna ze een speciale uitrusting kreeg van de godin Shar.

(Image credit: Larian Studios)

Het feit dat mijn ultieme doel van de tweede campaign enorm sterk afwijkt van mijn doel in de eerste campaign maakt het geheel alleen maar interessanter. Ik krijg nieuwe cutscenes te zien, quests verlopen anders, personages krijgen nieuwe skills, gevechten zijn soms makkelijker, maar soms ook moeilijker.

Ga verder op ontdekking

De kans dat je in een eerste playthrough van Baldur's Gate 3 bepaalde interacties, plaatsen, quests en personages mist, is gigantisch groot. Je kan ook niet meer terug naar bepaalde gebieden vanaf bepaalde momenten. Als je bijvoorbeeld in act 3 bent en een video ziet van een stuk uit act 1 dat je gemist hebt, kan je onmogelijk nog terug.

Zo was ik in de eerste playthrough niet bij een soort vage cult van visachtige wezens geweest die de god BOOAL (ja, dit moet volledig in hoofdletters) aanbidden. Je hebt hier zelfs de optie om een party member te offeren aan BOOAL en daarna krijgt de rest van je party een permanente bonus. Dat heb ik echter niet gedaan, omdat je dat party member dan definitief kwijt bent. Je kan hem/haar namelijk op geen enkele manier terug tot leven wekken.

(Image credit: Larian Studios)

De gevangenen die onder Moonrise Towers zitten was ik eveneens vergeten te bevrijden, omdat ik de trap naar de gevangenis gewoon niet had gezien. Er zijn talloze gebieden en personages die je kan missen en als je ze tegenkomt, heb je soms enkele uren volledig nieuwe gameplay om te ontdekken.

Door de grote keuzevrijheid die Baldur's Gate 3 je geeft, is het zeker de moeite waard om een tweede campaign te starten. Daar kan je andere keuzes maken en daardoor nieuwe quests, cutscenes, personages, regio's en meer ontdekken. Momenteel zit ik aan het begin van de laatste act in mijn tweede campaign en ik ben razend benieuwd hoe al mijn andere keuzes het verdere verloop (en het einde) zullen beïnvloeden.