Steam wil schijnbaar geen games publiceren met door AI geproduceerde onderdelen

Valve heeft "stiekem Steam-games verbannen" die onderdelen bevatten die door AI zijn geproduceerd.

Volgens een anonieme ontwikkelaar op Reddit is het moederbedrijf van Steam (Valve) "niet bereid" om games op zijn platform te laten waarvan ontwikkelaars niet kunnen bewijzen dat ze de rechten hebben voor de originele kunst en andere onderdelen die zijn gebruikt om de AI-algoritmes te trainen.

PSA: Valve has been quietly banning newly submitted Steam games using AI-created art assets - if submitters can't prove they have rights for the assets used to train the algorithms: https://t.co/WhWpJpaFjl pic.twitter.com/5KhzJESYxkJune 29, 2023 See more

"Ik heb een maand geleden geprobeerd om een game te releasen met een aantal onderdelen die vrij duidelijk door AI zijn gegenereerd," legde de Reddit-gebruiker uit. "Mijn plan was om gewoon een ruwere versie van de game aan te leveren, met 2-3 onderdelen/sprites die duidelijk door AI zijn gegenereerd en deze te verbeteren voor het releasen van de game, want ik was me er niet van bewust dat Steam een probleem had met AI-gegenereerde kunst. Toen ontving ik dit bericht."

De Reddit-gebruiker deelde vervolgens de e-mail die hij blijkbaar kreeg van Steam: "Hoewel de proberen om de meeste titels uit te brengen die bij ons worden aangeleverd, kunnen we geen games uitbrengen waarvoor de ontwikkelaar niet al de benodigde rechten heeft", zei Valve blijkbaar (via PC Gamer ). "Na het onderzoeken hebben we intellectueel eigendom aangetroffen in [titel van game] wat eigendom blijkt te zijn van een of meer externe partijen. [Titel van game] bevat specifiek kunstwerken die zijn gegenereerd door kunstmatige intelligentie die gebruik lijkt te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat eigendom is van externe partijen."

"Aangezien het legale eigendom van dit soort AI-gegenereerde kunst onduidelijk is, kunnen we je game niet uitbrengen terwijl hij deze AI-gegenereerde onderdelen bevat, behalve als je kan bevestigen dat je de rechten hebt voor al het intellectueel eigendom dat tot de data behoort waarmee de AI is getraind voor het creëren van de onderdelen in je game."

"We keuren je build af en geven je één (1) kans om alle content uit de build te verwijderen waar je geen rechten voor hebt. Als je deze content niet verwijderd, dan kunnen we je game niet uitbrengen op Steam en zal deze app worden verbannen."

Ondanks pogingen om aan precies aan Valve's eisen te voldoen en dus "alle content waar [de ontwikkelaar] geen rechten voor heeft te verwijderen uit [hun] build", werd de game uiteindelijk toch geweigerd. Om de ontwikkelaar toch tegemoet te komen, maakte Valve "een uitzondering" en werden de 'app credits' (die je moet "betalen" om je game in te sturen) teruggestort.

In een statement aan PC Gamer, zei Valve het volgende: "De introductie van AI kan het soms lastig maken om aan te tonen dat een ontwikkelaar over de nodige rechten beschikt om bepaalde onderdelen, zoals afbeeldingen, teksten en muziek te creëren. Er is specifiek ook onduidelijkheid rondom de legaliteit van het gebruik van de data waarmee de AI-modellen worden getraind. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar om te zorgen dat ze over de benodigde rechten beschikken om hun game uit te kunnen brengen."

"We weten dat dit een constant evoluerende technologie is en ons doel is ook niet om het gebruik ervan op Steam te ontmoedigen; in plaats daarvan zijn we juist aan het bedenken hoe we het kunnen integreren in ons bestaande beoordelingsbeleid," voegde het bedrijf hier aan toe. "Het mag duidelijk zijn dat ons beoordelingsproces een reflectie is van de huidige auteursrechtelijke wetgeving, niet een extra laag waarbij we onze mening geven. Als deze wetgeving en het beleid evolueren door de tijd heen, dan zal ons proces dat ook doen."