De PS6 en de Xbox Series X opvolger zullen volgens Microsoft in 2028 arriveren

Gerechtelijke documenten van Microsoft hebben onthuld dat het bedrijf verwacht dat de volgende console-generatie niet eerder dan 2028 van start zal gaan.

De opvolgers van de PS5 en de Xbox Series X worden dus vanaf 2028 verwacht. Dat is in ieder geval de "verwachte startperiode" volgens de documenten die deel uitmaken van de strijd tussen Microsoft en de FTC. Dit zou betekenen dat de zogenaamde PS6 en de Xbox van de volgende generatie acht jaar na de lancering van de huidige consoles zouden arriveren (via IGN).

Deze zogenaamde release van de PS6 en next-gen Xbox in 2028 komt wel ongeveer overeen met wat we de afgelopen twee console-generaties hebben gezien. Er zat namelijk (ongeveer) zeven jaar tussen de lancering van de Xbox One / PS4 (de PS4 in 2013, en de Xbox One hier in 2014) en de Xbox Series X / PS5 (2020). Dat komt ook weer ongeveer overeen met de periode vanaf de lancering van de Xbox 360 / PS3 (2005 / 2006) tot de vorige generatie consoles die nu alweer zo'n tien jaar oud zijn.

Deze informatie werd onthuld tijdens lopende juridische strijd rondom Microsoft's poging om Activision Blizzard over te kopen voor 68,7 miljard dollar. De deal werd in april in het VK geblokkeerd door de CMA ('Competition and Market Authority'), maar het hoger beroep begint in juli. In de VS heeft de FTC ('Federal Trade Commission') de aankoop tijdelijk geblokkeerd op 14 juni, terwijl de zaak nog loopt en wordt bekeken. De bestuursrechtelijke procedure begint op 2 augustus (via Reuters).

Zoals gemeld werd door Eurogamer, heeft Sony gezegd dat het bedrijf de details van de PS6 niet zal delen met Activision voor het geval dat de aankoop doorgaat en zijn grote rivaal ineens de eigenaar van de uitgever is. Jim Ryan, Sony Interactive Entertainment-president en -CEO, zei tegen de FTC dat hij het zich "simpelweg niet kon veroorloven dat een bedrijf dat onderdeel is van een directe concurrent toegang heeft tot die informatie".

Momenteel zijn er officieel nog geen plannen bekendgemaakt voor een console-upgrade in het midden van deze generatie, zoals een PS5 Pro of geüpgradede Xbox Series-systemen. Dat komt ook overeen met de recente uitspraken van Phil Spencer, CEO van Xbox Game Studios, waarin hij eerder deze maand duidelijk maakte dat er momenteel "geen noodzaak" is voor dit soort upgrades.

De Xbox Series X en de PS5 zijn dus nog lang niet overbodig en je kan dus ook nog lang genieten van de beste Xbox Series X games en de beste PS5-games.