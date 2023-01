Ontdek de OnePlus 11 door de ogen van zijn ontwerper

De OnePlus 11 mag dan al uit zijn in China, maar de rest van de wereld moet nog wachten tot 7 februari. Ondanks dat wachten, hebben wij al het een en ander (vanop afstand) kunnen bestuderen, waaronder het nieuwe design. We spraken daarvoor met niemand minder dan OnePlus Chief Product Designer, Hope Liu. Hij deelt hoe dit ontwerp tot stand is gekomen en wat er veranderd is tegenover de OnePlus 10 Pro van vorig jaar.

Met Qualcomm's nieuwste Snapdragon 8 Gen 2 binnenin en de samenwerking met Hasselblad voor de camera's, maakt de OnePlus 11 een goede eerste indruk. In afwachting van onze volledige review, delen we hier de inzichten van Liu.

(Image credit: OnePlus)

De ruwe kanten bijschaven

Als je bekend bent met de camera van de OnePlus 10 Pro, dan zie je duidelijk de wijzigingen op de OnePlus 11. Het eerder rechthoekige camerablok dat overvloeide in de zijkant, heeft plaats gemaakt voor een ronder ontwerp.

"Er is een K-vormige curve langs de camera", legt Liu uit, "met als bedoeling de eenvoudige, elegante en doelgerichte ontwerpfilosofie van het bedrijf weer te geven." Om hem te laten opvallen tussen andere toestellen, is voor dit "Starlight Dial Design" gekozen. Dat haalt zijn inspiratie bij Zwitserse horloges en moet laten zien hoe luxueus de technologie is.

(Image credit: OnePlus)

Kleur en afwerking

De OnePlus 11 is beschikbaar in twee kleuren: Titan Black en Eternal Green. In de woorden van Liu is Titan Black "de combinatie van 'pure kracht' en 'moderne elegantie', geïnspireerd door het zwarte gat." Het matte glas geeft je daarnaast "een onweerstaanbaar glad, zacht, maar stevig" gevoel in de hand en kan gezien worden als eerbetoon aan het Sandstone Black van de allereerste OnePlus One.

Liu voegt eraan toe dat micro-korrels zorgen voor een hoge weerstand tegen zweet- en vingerafdrukkenvlekken. Aan de andere kant is er de Eternal Green-versie, die niet alleen een andere kleur, maar ook een andere afwerking heeft. Die kleur is gebaseerd op "tinten van schemerlicht in het regenwoud" en is afgewerkt met meerdere lagen uniek behandeld glas dat er anders uitziet afhankelijk van de lichtinval.

(Image credit: OnePlus)

Bouwkwaliteit en ergonomie

Volgens Liu en zijn team is de OnePlus 11 de eerste telefoon met roestvrijstalen camerablok en minimale negatieve invloed op de ontvangst van de antennes. "Onze ontwerpers, constructeurs en antennetechnici hebben al hun ervaring uit het verleden gebruikt om dit voor elkaar te krijgen," aldus Liu.

Naast de praktische uitdaging van signaalsterkte wilde het technische team ook werken aan het handgevoel van de smartphone. Er was daarom in het bijzonder aandacht voor de kromming langs de randen van de telefoon en de overgang naar het Gorilla Glass Victus dat het scherm beschermt.

"De OnePlus 11 5G is gemaakt met een kromming van 0,16 langs de linker- en rechterkant, voor een comfortabeler gevoel in de hand. Eigenlijk is het een ergonomisch rustgebied voor je vingers wanneer je hem horizontaal vasthoudt."

De OnePlus 11 wordt tot slot internationaal gelanceerd op 7 februari, samen met de OnePlus Buds Pro 2 en de OnePlus Pad, de eerste tablet van het merk.