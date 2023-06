Heeft Tears of the Kingdom de toekomst van The Legend of Zelda-games veranderd?

Inmiddels kunnen we al bijna een maand genieten van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Zelf besloot ik na ongeveer 75 uur gameplay en het volbrengen van alle main quests in het spel dat ik klaar was om Ganondorf voor eens en altijd te verslaan. Ben ik nu klaar met het spel? Absoluut niet. Zo ben ik in de vier jaar dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild op mijn Nintendo Switch staat, drie keer opnieuw begonnen en elke keer ontdekte ik dingen die ik daarvoor nog nooit gezien had.

Tears of the Kingdom is in zekere zin de meest unieke Zelda-game die we ooit gezien hebben. Toen Nintendo de allereerste trailer toonde, werd al duidelijk dat deze game het vervolg op Breath of the Wild zou zijn, hoewel we de naam van de game nog niet eens wisten. Dit was meteen de eerste keer dat Nintendo een direct vervolg van een Zelda-game aankondigde. Naarmate we meer trailers te zien kregen, zagen we een ontwerp, kaart en gameplay die ons wel erg bekend voorkwamen. De basis van Breath of the Wild werd gebruikt als basis voor het vervolg. Ook dit vormde een sterk contrast met andere Zelda-games die een eigen design en speelstijl hebben.

Voorlopig weten we niet wat de plannen van Nintendo zijn voor de Zelda-game hierna. We kunnen alleen maar gokken welke nieuwe avonturen Nintendo in petto heeft voor onze groengemutste strijder Link... en dat is precies wat ik in dit artikel ga doen.

(Image credit: Nintendo)

Wanneer verschijnt de volgende Zelda-game?

Voor ik het over de toekomst van The Legend of Zelda ga hebben, is het altijd slim om eerst naar het verleden te kijken. Nintendo heeft namelijk enkele patronen bij al zijn games. Zo hebben we de voorbije jaren het ene jaar een re-make van een oude Pokémon-game gehad, het jaar daarna een volledige nieuwe Pokémon game en het jaar daarna weer een re-make. The Legend of Zelda heeft geen overduidelijk patroon zoals dit, maar er valt misschien wel iets te leren.

Gaan we terug naar de Nintendo Wii, dan zien we daar slechts twee Zelda-games: Twilight Princess (2006) en Skyward Sword (2011). Daar komt bij dat Twilight Princess ook verscheen voor de Nintendo GameCube, terwijl Skyward Sword alleen op de Nintendo Wii beschikbaar was. Daarop volgde het pijnlijke tijdperk van de Wii U met re-makes van zowel Wind Waker (2013) als Twilight Princess (2016). De enige nieuwe Zelda-game exclusief voor de Wii U was Hyrule Warriors (2014), wat eerder een losse spin-off is.

(Image credit: Nintendo)

Daarna komen we al bij Breath of the Wild, dat in 2017 werd gelanceerd voor zowel de Wii U als de Nintendo Switch. Een jaar later, in 2018, zagen we een re-make van Hyrule Warriors en weer een jaar later de re-make van Link's Awakening. In 2020 verscheen Hyrule Warriors: Age of Calamity, dat voorlopig ook een soort spin-off lijkt. We ronden het rijtje af met de Skyward Sword re-make voor Switch in 2021 en natuurlijk Tears of the Kingdom in 2023.

Afgezien van het feit dat het aantal Zelda-games waarvan Nintendo een re-make van kan maken stilaan op raakt, zien we dat er meestal vijf à zes jaar tussen de grote titels zitten. Wil dat zeggen dat we tot 2028 moeten wachten tot we een nieuwe Zelda-game krijgen? Ik vrees van wel. Het enige positieve daaraan is dat we tegen die tijd sowieso een Nintendo Switch 2 hebben.

(Image credit: Nintendo)

Hoe ziet de volgende The Legend of Zelda eruit?

Breath of the Wild en Tears of the Kingdom hebben beide het bekende recept van The Legend of Zelda totaal veranderd met hun open-world concept. De grote vraag is nu of er überhaupt nog een weg terug is. Na honderden uren Breath of the Wild voelde re-make van Skyward Sword erg beperkt aan, aangezien ik niet meer op elke muur kon klimmen of mezelf door de lucht kon katapulteren om sneller op mijn bestemming te raken. Ook de rechtlijnige puzzels die je meestal maar op één specifieke manier kon oplossen, voelden verouderd aan in vergelijking met Breath of the Wild en Tears of the Kingdom.

Andere Nintendo-games, zoals Pokémon Scarlet en Violet, hebben het open-world concept overgenomen. In de gaming wereld kan je (voorlopig) geen stapje hoger gaan dan open-world, waardoor het logisch is dat de volgende Zelda-game dit zal overnemen. De vraag is nu welke nieuwe gameplay mechanics Nintendo gepland heeft. Hoewel de vaardigheden in Tears of the Kingdom verschillen tegenover Breath of the Wild, zijn er wel gelijkenissen te vinden. Ultrahand heeft wat weg van Magnesis en Rewind is duidelijk gebaseerd op Stasis. Dat is geen geheel nieuw fenomeen want oudere Zelda-games namen vaak vaardigheden over van elkaar en voegden dan één of twee nieuwe opties toe.

(Image credit: Nintendo)

De creativiteit die Tears of the Kingdom je geeft, is ongezien en geen enkele Zelda-game is ooit zo ver gegaan. Het feit dat je met Zonai-apparaten en Ultrahand een martelmachine voor vijanden kan maken of een gevechtsvliegtuig met raketten, is iets dat niemand ooit had verwacht in The Legend of Zelda. Toch is het nu misschien wel de populairste mechanic die we ooit in een game gezien hebben. Nintendo heeft het zichzelf hiermee erg moeilijk gemaakt. De hamvraag is nu wat ontwikkelaars gaan doen om Tears of the Kingdom te overtreffen. Een volledig nieuw Hyrule boven de grond, in de lucht en onder de grond ontwikkelen, kost tijd en na Tears of the Kingdom zou het teleurstellend zijn om alleen op het oppervlak rond te lopen.

Hoewel de basis van de gameplay en delen van de kaart hetzelfde zijn gebleven, voelde Tears of the Kingdom toch gloednieuw aan. Het feit dat Nintendo meteen duidelijk maakte dat Breath of the Wild een duidelijk vervolg kreeg met dezelfde Link en Zelda, was ongezien. Toch is dit naar mijn mening niet iets dat ze opnieuw kunnen doen. Een derde deel dat zich opnieuw afspeelt op een aanpaste versie van dezelfde kaart met enkele nieuwe vaardigheden, kan snel saai worden. Op dezelfde manier zou ik niemand aanraden op God of War (PS4) en God of War: Ragnarök na elkaar te spelen, aangezien die gameplay te sterk op elkaar lijkt. Die fout kan Nintendo zich niet veroorloven.

(Image credit: Nintendo)

Meer mogelijkheden met de Nintendo Switch 2

Na de onthulling van enkele nieuwigheden in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom keken veel fans angstig naar hun zes jaar oude Nintendo Switch. Is deze kleine console wel sterk genoeg voor dit meesterwerk? Het antwoord: min of meer. Je kan gerust zeggen dat Nintendo de limieten van de Switch heeft opgezocht met Tears of the Kingdom en dat er met deze hardware niet veel nieuws meer kan gebeuren. Zoals ik hierboven al schreef, ben ik er zeker van dat de volgende grote Zelda-game zal verschijnen op de opvolger van de Nintendo Switch, met krachtigere onderdelen.

Als je het mij vraagt, is de huidige Nintendo Switch het grootste probleem van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Er zijn bepaalde delen van de game die beter zouden kunnen werken met een krachtigere console. Fans (waaronder ikzelf) zijn daarom meer dan ooit benieuwd naar het vervolg, dat waarschijnlijk ontwikkeld wordt voor de Nintendo Switch 2 (of hoe die ook gaat heten). De verwachtingen zijn inmiddels zo hoog gespannen dat betere graphics en vlottere gameplay niet genoeg zijn voor een nieuwe Zelda-game. Wederom verwachten we nieuwe mechanics, moeilijkere puzzels (die je al dan niet volledig kan overslaan door de nieuwe mechanics), uitdagende gevechten en een manier om onze creativiteit op de vrije loop te laten gaan.

(Image credit: Nintendo)

We kunnen tot slot alleen maar gokken wat Nintendo gaat doen. Wat we zeker weten, is dat de standaardformule van The Legend of Zelda definitief is veranderd met Breath of the Wild en vervolgens nog meer met Tears of the Kingdom. We verwachten nu niet alleen een open wereld, maar een open wereld met minstens drie verschillende lagen, dungeons, tools om creatief mee om te springen en natuurlijk een pakkend verhaal. Kan Nintendo zichzelf blijven overtreffen of wordt het een gevalletje van hoge pieken en diepe dalen? Ik ben alvast benieuwd.