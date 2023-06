Maak je geen zorgen, WhatsApp is je niet aan het afluisteren

Google heeft eindelijk de Android-bug die ervoor zorgde dat WhatsApp zonder toestemming toegang leek te krijgen tot de microfoons van verschillende smartphones erkend en opgelost.

Misschien ben je niet echt heel bekend met dit verhaal, maar rond begin april begonnen sommige mensen te merken en online te delen dat de software de microfoon van hun apparaat leek te gebruiken zonder hun toestemming. Dit probleem werd pas echt bekend op 6 mei, toen Twitter-ingenieur Foad Dabiri merkte dat WhatsApp minsten negen keer in één ochtend toegang had gekregen tot de microfoon van zijn Pixel 7 Pro . Elke keer dat dit gebeurde kreeg hij een notificatie te zien van wat er aan de hand was. WhatsApp’s officiële Twitter-account reageerde hierop en claimde dat het probleem werd veroorzaakt door een Android-bug die ervoor zorgde dat de verkeerde informatie werd weergegeven via het 'Privacy Dashboard' van het apparaat. WhatsApp verzocht Google toen ook om zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Het heeft bijna twee manden geduurd voordat Google het probleem heeft erkend, maar eindelijk is het dan zo ver.

Het officiële Android Developers Twitter-account heeft recentelijk meegedeeld dat maar een “beperkt aantal WhatsApp-gebruikers" echt last had van deze bug en dat het dus geen grootschalig probleem was. Om dit veiligheidsprobleem op te lossen en de notificaties te stoppen, hoef je volgens Google alleen maar de laatste versie van WhatsApp te installeren en dat raden wij je ook zeker aan.

Paniek bleek niet nodig te zijn

Tot op de dag van vandaag weet nog niemand wat nou de specifieke oorzaak is voor deze bug met de microfoon. De technische details rondom dit probleem zijn niet bekend, omdat Google en Meta (het moederbedrijf van WhatsApp) niets specifieks hebben gedeeld. Er staat zelfs niets over dit probleem in de Android 13-'changelog' op de Android Developer-website .

Wat blijkbaar wel zeker is, is dat er nooit echt iets werd opgenomen. WABetaInfo maakte duidelijk dat WhatsApp niet echt toegang kreeg tot de microfoons op de getroffen apparaten. De notificaties werden alleen getriggerd en dat zorgde voor de problemen. Logischerwijs zorgde dit er wel voor dat mensen dachten dat ze werden afgeluisterd of dat hun privacy werd geschonden, maar in werkelijkheid was dit gelukkig niet het geval. We hebben contact opgenomen met Google om te vragen of het bedrijf bereid is om extra informatie te delen over deze fix. Als we een antwoord krijgen, dan zullen we je een update geven voor dit verhaal.

Het is voor veel mensen erg fijn om te weten dat jouw persoonlijke informatie veilig is en dat er niets zomaar zonder je toestemming wordt opgenomen. Software is echter niet altijd betrouwbaar genoeg en houdt ook niet alles tegen, dus als je een beetje extra veiligheid wil, dan is het zeker aan te raden om een van de meest veilige smartphones van 2023 te overwegen, zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra of de iPhone 14 Pro Max.