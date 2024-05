Microsoft kondigt nieuwe Surface-serie met Qualcomm Snapdragon X-chips aan

Microsoft heeft maandag tijdens een speciaal 'AI Era' persevenement in het hoofdkantoor in de staat Washington de nieuwe serie Surface-apparaten aangekondigd. De nieuwe apparaten worden geleverd met Qualcomm's nieuwe Snapdragon X-chips, waardoor ze mogelijk een zeer aantrekkelijke concurrent worden voor de nieuwste Apple MacBooks en iPads.

We hebben tot nu toe twee nieuwe apparaten gezien, de Surface Laptop en Surface Pro. Dat klopt, er zijn geen nummers toegevoegd aan het einde van deze twee als onderdeel van Microsofts rebranding onder zijn 'AI Era' van AI-aangedreven Surface-producten.

(Image credit: Future / John Loeffler)

De nieuwe Surface Laptop heeft een indrukwekkende batterijduur dankzij de nieuwe Snapdragon X Elite-processor, met tot 22 uur lokale videoweergave en 15 uur surfen op het web. Microsoft wilde ook graag Adobe Photoshop (en andere Creative Cloud-programma's) laten zien die op de Arm-gebaseerde processor draaien, met twee keer de snelheid van Apple's concurrerende M3 MacBook Air, samen met de nieuwe Prism-emulatie om de kloof tussen Windows op Arm en bestaande x64- en x86-software te overbruggen.

Het apparaat heeft tot 64 GB RAM en tot 1 TB SSD-opslag in combinatie met een 120Hz HDR-touchscreen van 13,8 of 15 inch. USB-A is ook hier aanwezig, samen met twee USB-C poorten, een koptelefoonaansluiting en een Micro SD-kaartlezer. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren: zilver, zwart, blauw en brons.

(Image credit: Future)

Ondertussen is de zeker-niet-de-Surface-Pro-11 naar verluidt maar liefst 90% sneller dan de Surface Pro 9 5G uit 2022 dankzij de nieuwe Snapdragon-chip. Hij heeft een indrukwekkende QHD-camera aan de voorkant en een camera aan de achterkant die 4K-video's kan opnemen. Microsoft was er ook op gespitst om de nieuwe toegankelijkheidsgerichte ontwerpfuncties in het toetsenbord en trackpad aan te prijzen.

Hij heeft tot 32 GB RAM en tot 1 TB opslagruimte met een 120Hz beeldscherm met Dolby Vision IQ. Er is ook een OLED-scherm, maar dat is duurder. Het wordt geleverd met Microsofts AI-aangedreven Cocreator-tool, en er is ook een nieuwe Surface Slim Pen die kan worden opgeborgen in de nieuwe 'Surface Pro Flex Keyboard'-type cover, evenals drievoudige externe monitorondersteuning via USB-C. Dit alles zou dit het perfecte apparaat kunnen maken voor digitale creatieven.

Zowel de nieuwe Surface Pro als Surface Laptop zijn voorzien van Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4, waarbij de eerste optioneel 5G-ondersteuning heeft. Ze beschikken ook over dubbele studiomicrofoons met AI-ondersteunde 'voice focus' en ondersteuning voor Dolby Atmos-luidsprekers.

Een nieuw Surface-tijdperk

Beide apparaten vallen onder Microsofts 'Copilot + PC'-structuur, die een aantal minimumeisen stelt aan nieuwe AI-pc's en laptops. Copilot + PC vereist 16 GB RAM, minstens 256 GB SSD-opslag en een geïntegreerde NPU van Qualcomm, Intel of AMD (in dit geval de eerste).

De nieuwe Surface Pro en Surface Laptop beginnen allebei bij 999 dollar (prijzen in andere regio's moeten nog worden bekendgemaakt) voor de instapmodellen. Voor beide apparaten krijg je dan 16 GB RAM en een SSD van 256 GB.