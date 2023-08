GoPro Hero 12 Black kan eindelijk 1-inch sensor krijgen

Niet lang nadat DJI zijn nieuwe Osmo Action 4 actiecamera onthulde, zijn de eerste lekken over de GoPro Hero 12 Black opgedoken. Die voorspellen een grote upgrade op vlak van beeldkwaliteit.

Twee afbeeldingen die op X (aka Twitter) zijn gedeeld door @tech_insights4U (via The New Camera), lijken een nieuwe GoPro te tonen met een 1-inch sensor en een groter scherm met kleinere randen. Hieronder kan je de beelden zelf bekijken, waarop duidelijk een markering staat voor de 1-inch sensor.

Deze afbeeldingen zijn van een account dat nog nooit informatie over GoPro heeft gedeeld, dus we zijn hier erg kritisch. De '1-inch sensor' markering op de zijkant is wel waar GoPro gebruikelijk de naam van zijn actiecamera's plaatst.

Velen hebben lang gewacht op het moment dat GoPro de sprong naar een 1-inch sensor zou maken, aangezien de Insta360 One R al in 2020 met een optionele 1-inch sensormodule op de markt kwam.

@Quadro_News Gopro 12 leaked 👀 pic.twitter.com/LaEJG6coz4August 1, 2023 See more

Welke andere functies krijgt de GoPro Hero 12 Black, die naar verwachting medio september op de markt komt? Het scherm suggereert dat er een nieuwe 4K/240p 'ultra slo-mo' modus komt.

Daarnaast wordt een sprong verwacht van de 27MP sensor van de Hero 11 Black naar een sensor van minstens 30MP. Een minder overtuigend gerucht is dat de Hero 12 Black 8K/60p video zou kunnen opnemen.

We zijn er niet van overtuigd dat GoPro's nieuwe vlaggenschip dat zal kunnen. Hoewel er 8K-actiecamera's en -sensoren bestaan, zou het voor GoPro een enorme uitdaging zijn om oververhitting en batterijproblemen te voorkomen. Die resolutie zou voor de meeste GoPro-gebruikers ook overkill zijn. Daarbij maakt Sony momenteel geen sensor die aan deze eisen voldoet.

Toch zouden we zeker blij zijn met een 1-inch sensor en een groter scherm met dunnere randen. De Hero 11 Black van vorig jaar kwam op 14 september op de markt, dus als de opvolger op dezelfde datum verschijnt, hoeven we niet lang te wachten.

Een grotere sensor is beter dan een hogere resolutie

(Image credit: Future)

We twijfelen eraan of de Hero 12 Black 8K/60p video kan opnemen. Ten eerste maken GoPro's al jaren gebruik van Sony-sensoren. Zij maken op dit moment geen 1-inch sensor met een resolutie hoger dan 20MP en voor 8K heb je minstens 33MP nodig.

De functie zou ook moeilijk te rechtvaardigen zijn voor GoPro-gebruikers. Zelfs professionele videografen vermijden opnamen in 8K vanwege de talloze nadelen. Je camera oververhit snel, je hebt een krachtige pc nodig om ze te bewerken en er zijn amper mensen met 8K-schermen.

De gelekte beelden van een 1-inch sensor en een groter scherm lijken wel haalbaarder. De Hero 11 Black maakt gebruik van een 1/1,9-inch Sony IMX677L sensor die er vrij klein begint uit te zien in vergelijking met de grotere 1/1,3-inch chip van de DJI Osmo Action 4 en de 1-inch module die beschikbaar is voor de Insta360 One RS.

Een grotere sensor zou een boost geven aan de prestaties bij weinig licht, wat een van de grootste nadelen is van GoPro. Eerdere lekken (gedeeld op Twitter in mei) hebben ook al gehint op een edge-to-edge scherm.

GoPro is erin geslaagd om geruchten tot een minimum te beperken, maar met nog minstens een maand te gaan tot de gebruikelijke lancering, zouden we de komende weken meer kunnen zien.