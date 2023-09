Sonos Move 2 heeft betere audio, twee keer meer batterij, maar hoger prijskaartje

Sonos heeft de Sonos Move 2 aangekondigd, een grote upgrade van de Sonos Move uit 2019. Hoewel de nieuwe versie qua vorm erg lijkt op het origineel, is het een compleet nieuw ontwerp, met een nieuwe luidsprekeropstelling, nieuwe versterker, een veel langere batterij en een USB-C-poort om andere audioapparatuur te verbinden of je telefoon op te laden.

Het ontwerp is aangepast ten opzichte van het origineel en de olijfkleur valt bij ons zeker in de smaak. Je hebt nu aanraakbediening aan de bovenkant, zoals de Sonos Era 100. Hij blijft min of meer even groot en zwaar als het origineel (3 kg). Hij heeft een handvat om vast te nemen, maar hij is minder compact dan bijvoorbeeld de Sonos Roam.

Sonos Move 2: functies

De Sonos Move 2 heeft twee echt opvallende verbeteringen: het geluid en de batterijduur. De batterij is verhoogd van 11 uur naar 24 uur. Qua audio heeft Sonos gekozen voor één grote centrale woofer en twee schuin geplaatste drivers. Dit is precies hetzelfde concept als in de Era 100 en Sonos claimt bijgevolg dat dit zorgt voor "stereogeluid" uit één speaker.

We hebben de Sonos Era 100 al gebruikt en deze claim zeker ambitieus. Het is waar dat hij links en rechts een beetje scheidt... als je er recht voor staat. Zelfs als je de stereoclaims links laat liggen, krijg je een breder, meer verspreid en krachtiger geluidsbeeld. De andere grote toevoeging is een USB-C-poort aan de achterkant, die kan worden gebruikt andere audioapparatuur aan te sluiten of je telefoon te verbinden.

Natuurlijk werkt hij als onderdeel van een multiroomsysteem en ondersteunt hij Apple AirPlay 2 en Spotify Connect. Net als de originele Sonos Move kan de Move 2 muziek afspelen via Bluetooth of Wi-Fi en Sonos zegt dat hij nu beide verbindingen tegelijk kan ondersteunen.

Amazon Alexa en Sonos Voice Control worden beide ondersteund, terwijl Google Assistant afwezig blijft. Sonos' Automatic Trueplay tuning is tot slot weer van de partij om de audio automatisch af te stemmen op de ruimte waarin hij staat.

Sonos Move 2: design

De Sonos Move 2 is gemaakt van "schokabsorberende materialen" en dat is maar goed ook. Het hele ding weegt 3 kg dus als je hem laat vallen, valt hij hard. De IP56-classificatie betekent dat hij beschermd is tegen zand, spatwater en een korte duik in het water. Hij kan prima naast het zwembad staan, in het zand liggen en een regenbui overleven, maar denk twee keer na voor je de Sonos Move 2 op een luchtmatras in het midden van het water plaatst.

Sonos Move 2: prijs en lanceringsdatum

De Sonos Move 2 zal op 20 september 2023 te koop zijn voor 499 euro. Dat is een prijsstijging ten opzichte van de originele Sonos Move met een adviesprijs van 449 euro. Dit is niet echt een verrassing, want de Sonos Era 100 van eerder dit jaar was aanzienlijk duurder dan de Sonos One die hij verving.

Qua audio-ontwerp lijkt hij vergelijkbaar te zijn met de Sonos Era 100 van 279 euro. Dat is een behoorlijke meerprijs om een batterij en wat waterbestendigheid toe te voegen. In onze volledige review zullen we uitzoeken of de Sonos Move 2 zijn (hoge) prijs waard is.