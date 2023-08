Nieuwe JBL speakers zien er retro uit, maar ze hebben wel Dolby Atmos

Als je meer houdt van een klassiek design dan van een modern design als het gaat om je technologie, dan zullen JBL's nieuwe Authentics Wi-Fi-speakers zeker een interessante optie voor je zijn. Aan de binnenkant zijn ze voorzien van de nieuwste audiotechnologie met onder andere Dolby Atmos in één van de modellen en 'multiroom-pairing', maar met hun ontwerp passen de speakers ook goed bij een wat deftigere inrichting.

Er zijn drie verschillende modellen onthuld: de flagship Authentics 500, de iets kleinere Authentics 200 en de draagbare Authentics 300 die een interessante concurrent zal worden voor veel van de beste Bluetooth-speakers. De Authentics 300 heeft een batterijduur van acht uur en deze kan je dan ook vrij gemakkelijk verplaatsen en met je meenemen, bijvoorbeeld van de keuken naar de tuin, net zoals bij veel van de beste draadloze speakers ook mogelijk is.

JBL Authentics-speakers: belangrijkste features en prijs

De JBL Authentics 500 is de grootste en zwaarste speaker van de drie, want deze zit vol met drivers: drie tweeters van 1 inch, twee 2,75-inch midrange woofers en een 6,5-inch subwoofer die naar beneden is gericht. Samen leveren al deze drivers 270W in een 3.1-kanaals geluidsopstelling en daarnaast is er op deze speaker ook nog eens ondersteuning voor Dolby Atmos aanwezig voor een meeslepend, ruimtelijk geluid.

De JBL Authentics 200 is iets meer bescheiden, maar nog steeds vrij krachtig. Vanbinnen beschikt deze speaker over twee 1-inch tweeters, een 5-inch fullrange woofer en een 6-inch passieve radiator die naar beneden is gericht. De 200 zou dus nog steeds een redelijk vol geluid moeten kunnen leveren met meer dan genoeg bas.

Naast het geluid is de meest interessante feature hier misschien wel de integratie van Amazon Alexa én de Google Assistant. Dit is namelijk de eerste speaker waarop beide spraakassistenten zijn geïntegreerd. Wanneer je de speaker aan het instellen bent, kan je hem registreren bij Amazon en Google en beide spraakassistenten tegelijkertijd laten functioneren. Dat is misschien handiger dan je zou denken, want verschillende spraakassistenten hebben verschillende sterkte- en zwaktepunten. Hier kan je dus per situatie kiezen welke je gebruikt aan de hand van waar ze het beste in zijn. Tot nu toe had je twee losse smart speakers nodig als je meerdere spraakassistenten tegelijkertijd wilde gebruiken.

Aangezien het hier dus om smart speakers gaat, krijg je ook toegang tot een groot aanbod aan streamingopties. Zo zijn AirPlay, Alexa 'Multi-Room Music' (MRM), Spotify Connect en Chromecast beschikbaar, en zorgt autokalibratie ervoor dat de audio wordt aangepast aan je omgeving.

Alle drie de speakers zullen beschikbaar zijn vanaf 15 september. De Authentics 500 zal 629,99 euro kosten, de Authentics 200 zal 429,99 euro kosten en voor de Authentics 300 betaal je 329.99 euro.