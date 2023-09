Samsung Galaxy Buds FE opnieuw uitgelekt: bijna alle details bekend

We verwachten heel binnenkort een event rond Samsungs Fan Edition (of FE) producten. Een nieuw lek (via WinFuture) heeft geeft ons nu nog meer informatie over de aankomende Galaxy Buds FE. Het enige dat we nog niet hebben gehoord over deze draadloze oordopjes zijn hun prijs en batterijduur.

Wat betreft de audio zullen de Buds elk een 10mm-audiodriver hebben. Dit zou de oordopjes moeten helpen om een relatief fatsoenlijke bas te bieden en het komt zelfs in de buurt van de 11mm-driver in de Galaxy Buds Pro 2. Een equivalent van de 5,3mm-driver in de Buds Pro is er dan weer niet.

Verder zouden de Buds in twee kleuren komen, wit of grafiet (donkergrijs). Daarnaast zouden de oordopjes één aanraakgevoelige zone hebben die je kan aantikken om de muziek te bedienen.

(Image credit: Samsung / WinFuture)

Het bericht laat ons nog steeds achter met een paar onbeantwoorde vragen. Er wordt niets gezegd over hoe lang de batterij meegaat en of de buds functies zoals noise-cancelling bevatten. Gezien de positionering van de FE-producten als betaalbaardere alternatieven, verwachten we niet dat de Galaxy Buds FE een technologies hoogstandje zullen zijn.

Hoewel de gelekte afbeeldingen er goed genoeg uitzien om de officiële renders te zijn en de specificaties binnen onze verwachtingen liggen, is er geen garantie dat alles klopt. We zullen pas weten waar de Galaxy Buds FE echt toe in staat zijn als Samsung ze officieel onthult.

Alles voor de fans

Naast de Galaxy Buds FE verwachten we ook dat Samsung een de Galaxy S23 FE zal tonen. Samsung heeft nooit een S22 FE gelanceerd waardoor de toekomst van de deze serie wat onzeker is geworden. Uit lekken en geruchten blijkt echter dat we binnenkort de S23 FE zullen zien.

(Image credit: Samsung)

Recent uitgelekte renders van de Samsung Galaxy S23 FE lijken te bevestigen dat de telefoon wel degelijk bestaat. Hij zou in vier kleuren verschijnen (zwart, wit, paars en groen) en drie camera's aan de achterkant hebben. Een van die camera's is hoogstwaarschijnlijk een 50MP-camera.

Andere details zijn nog niet bekend. We zien wel steeds meer geruchten over de Galaxy Buds FE en Galaxy S23 FE, dus de lancering laat hopelijk niet meer te lang op zich wachten.