Binnenkort het hele jaar door Spotify Wrapped?

Ben jij nu ook alweer aan het uitkijken naar jouw Spotify Wrapped, ook al moeten we er nog ongeveer een half jaar op wachten? Nou, dan heb je misschien geluk, want binnenkort gaat Spotify een kleinere vorm van Wrapped gedurende het hele jaar aanbieden.

De muziekstreamingdienst heeft het een en ander gedeeld over zijn nieuwe 'My Spotify'-feature die op de homepagina van de Spotify-app zal verschijnen. Deze feature zal onder andere gepersonaliseerde banners en berichten weergeven die het luistergedrag van gebruikers onthullen. Dit zou in principe dus een soort real-time variant van Wrapped zijn.

Spotify heeft nu uitgelegd dat My Spotify verschillende features zal combineren, waaronder zijn AI DJ, Daylist, Blend-afspeellijst en de 'Made For You'-afspeellijst. Deze features komen samen in een "one-stop shop vol met gepersonaliseerde afspeellijsten, podcasts, features en aanbevelingen voor elke luisteraar."

Het valt nog te bezien hoe goed My Spotify zal zijn in het aanbieden van nieuwe muziek aan gebruikers, gebaseerd op hun smaak, maar hiermee wordt er in ieder geval wel een extra niveau van personalisatie aan Spotify toegevoegd.

Helaas is het nadeel dat My Spotify momenteel maar beperkt wordt uitgerold en dus ook nog niet meteen in Nederland en België. Een pluspunt is echter dat het uiteindelijk beschikbaar zal zijn voor alle gebruikers en dus niet alleen voor gebruikers met een Spotify Premium-abonnement.

Spotify laat je binnenkort misschien chatten met vrienden tijdens een Jam-sessie

Nu we het toch over Spotify Premium hebben, de 'Jam'-feature lijkt te worden voorzien van een chatfunctie. Dat is tenminste de conclusie die Android Authority trok na een speurtocht in de code van Spotify. Er werd ergens namelijk verwezen naar "campfire chats" en dat duidt volgens Android Authority waarschijnlijk op een nieuwe chatfunctie.

Momenteel laat de Jam-optie in Spotify Premium een groep mensen samen naar een afspeellijst luisteren en de individuele gebruikers kunnen ook allemaal nummers toevoegen aan die lijst. Je kan binnen de Spotify-app echter niet communiceren met de andere groepsleden over de afspeellijst, dus moet je momenteel een andere berichtenservice gebruiken om de strijd aan te gaan over of een nummer wel of niet op een bepaalde afspeellijst hoort te staan.

Nou wil de ontdekte code in de Spotify-app voor Android niet per se zeggen dat een chatfunctie al officieel onderweg is, maar het is wel een teken dat Spotify het aan het testen is. Daarnaast is een chatfunctie voor de Jam-modus wel een enigszins logische toevoeging.

Iets wat misschien minder logisch is, is de add-on voor Spotify Premium die voor 5 dollar per maand misschien eindelijk een HiFi-feature introduceert . Deze potentiële add-on betaal je dus bovenop je huidige abonnementskosten om toegang te krijgen tot muziek in een hogere kwaliteit.

Hoewel deze upgrade naar hogere audiokwaliteit natuurlijk aan de ene kant erg mooi is, zitten hi-res en lossless audio bij andere muziekstreamingdiensten gewoon inbegrepen bij de standaard abonnementskosten. We beginnen ons dus wel steeds meer af te vragen of Spotify het eigenlijk wel waard is, wanneer je bij diensten zoals Apple Music en Tidal in een hogere kwaliteit kan streamen voor dezelfde prijs.