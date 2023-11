Spotify Wrapped 2023 komt eraan en dat betekent dat elke Spotify-gebruiker een overzicht krijgt van zijn luistergeschiedenis van de afgelopen 12 maanden. Die terugblik is altijd interessant en soms iets te confronterend. Hier hebben we alle informatie rond Spotify Wrapped 2023 verzameld en proberen we de vraag te beantwoorden die iedereen zich nu stelt: "Wanneer komt Spotify Wrapped 2023?"

Op het moment van schrijven is Spotify Wrapped 2023 nog niet beschikbaar, maar het kan er elk moment aankomen. Er zijn al verwijzingen gespot in de Spotify-apps, er is een landingspagina gemaakt die er helemaal klaar voor is en Spotify geeft hints op Twitter.

Wat is Spotify Wrapped?

(Image credit: Future)

Spotify Wrapped is een samenvatting van je luistergewoonten in de afgelopen 12 maanden. Tenminste... ongeveer, het zijn in feite de afgelopen 11 maanden, want de statistieken verschijnen meestal begin december.

Spotify houdt natuurlijk alles bij waar je naar luistert, zodat het relevante aanbevelingen kan doen en je kan helpen terug te gaan naar muziek die je in het verleden hebt geluisterd. Het graaft elk jaar in deze massa gegevens om Wrapped samen te stellen.

We hebben geen informatie over wat er in Wrapped 2023 zal zitten, maar op basis van voorgaande jaren zal je waarschijnlijk te horen krijgen hoeveel minuten je in totaal op Spotify hebt geluisterd, wie je favoriete artiesten waren in het afgelopen jaar en welke muziekgenres je voorkeur hadden.

Het is mogelijk om bepaalde nummers uit te sluiten van je Wrapped. Zoek in de desktop- of mobiele apps naar de knop voor een privésessie: alles wat je dan luistert, wordt niet gedeeld met je vrienden en heeft geen invloed op je aanbevelingen of Wrapped.

Terwijl we wachten tot Spotify Wrapped 2023 verschijnt, lijkt de functie niet te verdwijnen of aan populariteit in te boeten. Een deel van de aantrekkingskracht is het gemak waarmee gebruikers hun samenvattingen kunnen delen op sociale media, dus kijk uit naar een nieuwe golf updates zodra Wrapped 2023 verschijnt.

Wanneer komt Spotify Wrapped 2023?

(Image credit: Future)

Wanneer komt Spotify Wrapped 2023? Dat is de hamvraag en Spotify laat iedereen graag in het ongewisse. We weten niet zeker op welke datum Spotify Wrapped 2023 zal verschijnen, maar we weten wel wanneer de vorige edities kwamen. We kunnen dus zeker een gokje wagen.

Als we teruggaan naar Wrapped 2022 en elk voorafgaand jaar, waren de belangrijkste data in de afgelopen vier jaar 30 november, 1 december, 2 december en 5 december. Er is geen duidelijk patroon, hoewel Wrapped de afgelopen drie jaar op een woensdag verscheen (en vier jaar geleden op een donderdag).

Dit jaar is 29 november een woensdag, net als 6 december (hoewel dat wat laat zou zijn voor Wrapped). Natuurlijk kan Spotify besluiten om de statistieken van dit jaar helemaal niet op een woensdag te onthullen, maar dan doorbreekt het wel zijn patroon van de afgelopen drie jaar.

We zouden van tevoren iets moeten horen van Spotify. Vorig jaar plaatste het een week voor de grote dag een bericht over Wrapped op sociale media. Dit jaar heeft Spotify ook al over Wrapped gepost, waardoor we denken dat de lancering heel dichtbij is.

drop a pic that describes what your Spotify Wrapped will look like? 👀November 22, 2023 See more

Hoe Spotify Wrapped 2023 bekijken?

(Image credit: Future)

Je zult Spotify Wrapped 2023 niet echt kunnen missen zodra het verschijnt, want het wordt uitgebreid gepromoot op de startpagina van Spotify zodra het klaar is. Tik of klik op het Wrapped 2023-logo om in je statistieken te duiken en te ontdekken van welke nummers je het afgelopen jaar geen genoeg kon krijgen.

Als Wrapped 2023 net als Wrapped 2022 is, moet je de Spotify Wrapped-website bezoeken op een mobiel apparaat (tablet of smartphone) om alle samenvattingen en grafieken te zien die Spotify voor je heeft samengesteld. Vermoedelijk is dit zodat Spotify specifieke functies kan gebruiken om een zingend en dansend overzicht van je jaar te maken, inclusief animaties.

Wat je straks ook in al je Spotify-apps zou moeten zien, is een afspeellijst die je top 100 nummers uit 2023 bevat. Zet hem in de wachtrij en je kunt een aantal muzikale hoogtepunten van de afgelopen 12 maanden herbeleven en misschien wat favorieten herontdekken die je vergeten was.

Vanaf wanneer telt Spotify Wrapped?

The only thing that we end on Halloween is eating candy corn. Stream (and snack) all through the year and we will see you in Wrapped season.October 13, 2022 See more

Er is geen officieel eindpunt voor Spotify Wrapped, dus we weten niet helemaal zeker tot welke datum de verzamelde gegevens geldig zijn. Je kunt het misschien uitzoeken aan de hand van je eigen jaaroverzicht. Kijk of de bands en artiesten die je in november hebt gekozen, goed vertegenwoordigd zijn in de statistieken die je in je overzicht ziet.

Er wordt gespeculeerd dat Spotify eind oktober of midden november stopt met het bijhouden van gegevens voor Wrapped, maar alleen de experts van Spotify weten dat zeker. De rest gokt maar wat. Terwijl sommige sites en bronnen een definitieve uitspraak lijken te doen, is Spotify zelf bewust vaag gebleven hierover.

We zouden ons niet te veel zorgen maken over wanneer de tracking voor Spotify Wrapped 2023 stopt of wanneer die van Spotify Wrapped 2024 begint. Blijf gewoon normaal naar je muziek luisteren, dan ben je klaar om in je overzicht te duiken en te zien hoe je luistergewoonten zich verhouden tot die van anderen wanneer Wrapped 2023 verschijnt.