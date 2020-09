Beste Amazon Prime Day Apple deals 2020

Het gebeurt zelden dat er kortingen verschijnen op iPhones, MacBooks of andere producten van Apple. Amazon lijkt hier het onmogelijke klaar te spelen, want tijdens Prime Day zijn er ook enkele deals opgedoken voor Apple-fans. We hebben ze hier in een overzichtelijk lijstje gezet.

Het moge duidelijk zijn dat dit jaar alles een beetje anders loopt dan gepland. Zo ook Amazon Prime Day, dat doorgaans in hartje zomer plaatsvindt. Door het coronavirus is Amazon Prime Day 2020 verschoven naar oktober. Er is nog geen officiële datum bekendgemaakt, maar we bereiden je wel al voor op wat je zoal kunt verwachten.

Een van de meest populaire categorieën tijdens Amazon Prime Day is natuurlijk het scala aan Apple-producten. Het gebeurt zelden dat er kortingen verschijnen op iPhones, MacBooks of andere producten van Apple. Gaan we af op de acties van voorgaande jaren, dan zien we dat Amazon een van de weinige webshops is die weet te stunten met Apple-deals.

TechRadar zoekt tijdens Amazon Prime Day 2020 de beste Apple deals voor jou. Doordat wij het kaf van het koren scheiden, hoef jij niet meer de hele webshop af te struinen naar toffe acties. Deze lijst updaten we 48 uur lang. Zit er dus niet meteen iets leuks tussen, dan raden we aan om een paar uur later terug te keren voor eventuele nieuwe aanbiedingen.

Belangrijk: Ben je nog niet in het bezit van een Prime-abonnement? Weet dan dat je via de gratis proefperiode van 30 dagen alsnog van de aanstaande Apple deals kunt profiteren!

Extra belangrijk: Vanaf dit jaar is het mogelijk om voor Amazon Prime Day deals zowel acties van de Nederlandse als Duitse site te gebruiken. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.



Prime Day verwachtingen

Amazon Prime Day: Apple verwachtingen

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk welke Apple deals we mogen verwachten tijdens Amazon Prime Day 2020. Het is momenteel dan ook nog gokwerk wat betreft de te verwachten aanbiedingen, al kunnen we op basis van de aanbiedingen van vorig jaar wel een redelijke gok wagen.

Aandacht voor iPhones

De nieuwe iPhones van Apple zijn momenteel nog niet uit, en we verwachten ook zeker geen pre-order acties bij Amazon voor deze smartphones. Desondanks verwachten we dat de iPhones uit 2019 wel eens in de aanbieding kunnen komen tijdens Amazon Prime Day 2020. Onder meer de iPhone 11 is een sterke kanshebber om in het zonnetje gezet te worden dit jaar.

De iPhone XS en iPhone XS Max zijn al een jaartje niet meer in productie bij Apple, maar retailers hebben nog genoeg exemplaren van. Deze iPhones uit 2018 bieden nog altijd veel waar voor hun geld, en het zou ons niets verbazen als Amazon de telefoons voor een gereduceerde prijs aanbiedt tijdens Prime Day 2020.

MacBooks de grote verrassing?

Het afgelopen jaar heeft Apple de nodige MacBooks op de markt gebracht, waaronder de MacBook Air (2020), MacBook Pro (13-inch 2020), en de 2019-versies zijn ook niet al te oud. Wellicht dat Apple graag ziet dat de laptops van vóór 2020 met vlindertoetsenbord de deur uitgaan, aangezien deze voor de nodige controverse hebben gezorgd. Als je met dit mechanisme overweg kunt, dan tik je wellicht voor vrij weinig een topapparaat op de kop.

Ruimte voor AirPods

Apple heeft dit jaar een serieuze poging gedaan om de strijd aan te gaan met de high-end oortjes op deze wereld met de AirPods Pro. Hoewel deze doppen van Apple nog iets te nieuw zijn voor een scherpe aanbieding (denken we), staan we niet raar te kijken als de reguliere Apple AirPods (2019) voor een scherp bedrag op te pikken zijn in de webshop van Amazon.

Oudere Apple Watch

Nog niet zolang geleden presenteerde Apple haar nieuwe Apple Watch 6, én een goedkopere Apple Watch SE. Met name de Watch SE zou ervoor kunnen zorgen dat retailers graag de oudere Apple Watch 5 en Apple Watch 4 zien verdwijnen, aangezien die in het vaarwater van de SE lijken te zitten.

Hoesjes, hoesjes, hoesjes

Verder sluiten we niet uit dat er de nodige cases in de aanbieding komen. Amazon heeft namelijk tal van hoesjesfabrikanten die hun waar plaatsen op de site van de Amerikaanse retailer. Of het nu om hoesjes gaat voor iPhones, keyboard covers voor iPads, of volledige cases voor laptops; bij Amazon zit je goed, en waarschijnlijk al helemaal tijdens Prime Day.

Amazon Prime Day Apple deals

Hieronder vind je de beste Amazon Prime Day Apple deals terug. Omdat Prime Day 2020 nog niet officieel van start is gegaan, hebben we hieronder de beste aanbiedingen van 2019 geselecteerd, om je zo een voorproefje te geven van wat je kunt verwachten.

Amazon Prime Day: Apple deals

iPhone XS (512GB) voor 1269,99 i.p.v. 1549,00

De prijs blijft redelijk hoog, want het gaat natuurlijk om een iPhone, maar als je de iPhone XS aan het overwegen was, is deze deal perfect.Deal bekijken

Apple 13-inch MacBook Air voor 999,00 i.p.v. 1349,00

Niet alleen de iPhones van Apple zijn in de aanbieding bij Amazon, maar ook de MacBook Air. Door de korting van 26% zakt hij net onder de 1000 euro.Deal bekijken

BeatsX draadloze oortjes voor 59,00 i.p.v. 119,95

Beats by Dr. Dre is intussen overgenomen door Apple, dus ook deze oortjes verdienen een plek in dit artikel. De BeatsX is 51% goedkoper en heb je nu al voor 59 euro.

Deal bekijken

Benieuwd naar wat de andere merken te bieden hebben? Check dan ons algemeen artikel met de beste Amazon Prime Day deals!