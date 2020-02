Aantal kabelknippers in Vlaanderen is sterk gestegen afgelopen jaar

Uit het jaarlijkse onderzoek Imec, de Digimeter, is duidelijk geworden dat het aantal kabelknippers in Vlaanderen blijft toenemen. De grootste groep kabelknippers zijn momenteel de 25- tot 34-jarigen, waarvan liefst 15% het doet zonder klassiek tv-abonnement. Daar komt bij dat het aantal gebruikers van streamingdiensten zoals Netflix sterk blijft toenemen. Is het einde van de klassieke tv nabij?

Kabelknippers / cordcutters Kabelknippers (of cordcutters) zijn mensen die besluiten om geen traditioneel tv-abonnement te nemen en in de plaats daarvan kiezen voor services zoals Netflix, VTM Go of VRT NU.

Verdubbeling van kabelknippers tegenover 2017

Wanneer we kijken naar alle kabelknippers in Vlaanderen, dan eindigen we met een percentage van maar 6%. In vergelijking met sommige andere landen zoals de VS, is dat niet enorm veel, maar wel een verdubbeling tegenover de 3% in 2019. We zien ook dat steeds meer Vlaamse zenders inzetten op een app en hun programma's (deels) online aanbieden. Zo hebben we inmiddels VRT NU, VTM Go, Stievie en apps zoals Proximus Pickx waardoor je geen decoder meer nodig hebt om tv te kijken.

Als we kijken naar de verdeling per leeftijdsgroep dan zien we dat 15% van de 25- tot 34-jarigen geen tv-abonnement meer heeft, gevolgd door 9% van de 16- tot 24-jarigen, 7% van de 35- tot 44-jarigen.

De grootste groep cordcutters zijn hier de mensen die uit huis gaan en voor de eerste keer moeten beslissen welke abonnementen ze gaan nemen. In die groep zijn er steeds meer mensen die het klassieke abonnement achterwege laten, aangezien zij deels zijn opgegroeid met Netflix en streaming in het algemeen. Daar komt bij dat het goedkoper is om geen tv-abonnement te nemen en dat sommige providers voordelige combopakketten aanbieden die hierop inspelen, zoals Proximus met het Epic Combo-pakket.

Verdere stijging op komst

Op basis van de gegevens van de voorbije jaren zal het aantal kabelknippers consistent blijven toenemen. Dit komt grotendeels door het globale aanbod van streaming en niet noodzakelijk door producties van eigen bodem. De introductie van de zogenaamde Vlaamse Netflix gaat dus niet zorgen voor een explosie bij het aantal kabelknippers. De aankomst van Disney Plus in België zou volgens die logica wel een stijging als gevolg kunnen hebben.