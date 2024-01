LG presenta le nuove soundbar 2024: ecco tutti i dettagli

LG presenta la collezione 2024 di soundbar, tra le quali troviamo i modelli S95TR, SG10TY e S70TY. Queste soundbar si integrano in modo ottimale con i nuovi TV LG 2024, offrendo un'esperienza di home theater straordinaria grazie alla qualità audio superiore e alle funzioni avanzate.

Le soundbar si sincronizzano con i TV LG tramite la funzione WOW Orchestra, creando un palcoscenico sonoro profondo e potente con il supporto di Dolby Atmos e DTS:X. La tecnologia WOWCAST, presente in alcuni modelli, permette la connessione wireless senza compromettere la qualità del suono, offrendo un'installazione pulita e senza cavi.

La soundbar di punta, S95TR, offre un'esperienza audio tridimensionale grazie a una potenza di 810W e cinque canali up-firing, inclusi tweeter migliorati e un radiatore passivo per bassi ottimizzati. Il design elegante e versatile completa le caratteristiche di questo modello, che si posiziona come un'opzione premium.

Il modello SG10TY è progettato per abbinarsi perfettamente ai TV OLED di LG, offrendo funzionalità wireless avanzate e una connettività Wi-Fi per una riproduzione realistica del suono. Il design è pensato per complementare gli schermi OLED sia in dimensioni che colore, offrendo un'opzione premium per gli appassionati.

Il modello S70TY, ideale per i TV QNED, presenta uno speaker centrale up-firing per una nitidezza del suono superiore. La sua staffa dedicata consente un'installazione semplice e elegante senza dover forare le pareti, fornendo un'opzione flessibile e comoda.

La presenza della tecnologia Triple Level Spatial Sound e della funzione AI Room Calibration conferma l'impegno di LG per offrire un'esperienza audio avanzata. Inoltre, la collezione di soundbar Dolby Atmos 2024 include importanti novità, come lo speaker bluetooth XO2 e gli auricolari LG TONE Free T90S, che offrono suono di alta qualità e funzionalità avanzate.

LG presenterà queste nuove soluzioni audio al CES di Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024, mostrando il costante impegno dell'azienda nel fornire innovazioni audiovisive all'avanguardia.