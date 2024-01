Samsung presenta il primo proiettore 8K wireless al mondo, ed è perfetto per il gaming

Fin dai primi annunci fatti da Samsung al CES 2024 è apparso chiaro che l'azienda sta puntando molto sul formato 8K, impegno che si estende anche ai proiettori.

Non a caso quartetto di proiettori a ottica ultra corta firmati Samsung che vedremo al CES 2024 comprende anche un modello 8K. Il nuovo proiettore sarà affiancato da un modello portatile, oltre che dalle versioni aggiornate dei Premiere LSP7T e Premiere LSP9TM; quest'ultimo, a oggi, rappresenta la migliore scelta in termini di qualità audio nella nostra guida ai migliori proiettori.

Come i precedenti proiettori Samsung, i nuovi modelli saranno tutti dotati di Smart Hub integrato per lo streaming. Tra le nuove funzioni in arrivo con la gamma 2024 c'è la Samsung Gaming Hub, una modalità che offre accesso basato su cloud a migliaia di titoli di gioco da servizi come Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now e Utomik. Quando la proiezione è disattivata, i nuovi modelli possono essere utilizzati come altoparlanti intelligenti per lo streaming musicale e sono dotati della funzione Lightwarp, una tecnologia di mappatura della proiezione che consente di trasformare qualsiasi oggetto presente nella stanza in un display touchscreen interattivo.

The Premiere 8K

Il proiettore di punta di Samsung per il 2024 è il Premiere 8K. Questo modello utilizza un One Connect Box wireless con supporto Wi-Fi 7 per trasmettere in modalità wireless video fino a 8K al proiettore entro un raggio di 10 metri. Le dimensioni dell'immagine raggiungono i 150 pollici se posizionate a soli 30cm da una parete o da uno schermo, mentre la luminosità del proiettore DLP a triplo laser è di ben 4.000 lumen.

Oltre a offrire un'immagine 8K grande e luminosa, il Premiere 8K è dotato di un sistema audio Dolby Atmos a 8.2.2 canali con una potenza di 100 watt. La tecnologia Sound-on-Screen viene utilizzata per elevare l'audio dal proiettore fino all'area dello schermo, per un'esperienza più realistica e cinematografica, secondo Samsung.

Il design di Samsung Premiere 8K combina metallo e legno, con angoli arrotondati per un look più adatto al salotto. Il proiettore è dotato di auto-keystone, messa a fuoco automatica e regolazione dell'altezza con leva laterale per una facile configurazione, e viene fornito con un tappo per proteggere l'obiettivo quando è spento.

The Premiere 5

Samsung afferma che il suo nuovo Premiere 5 è il proiettore a triplo laser a ottica ultra corta più compatto al mondo e misura soli 20cm di altezza per 14cm di larghezza e profondità.

Progettato per l'uso portatile, il The Premiere 5 è in grado di proiettare un'immagine da 100 pollici quando si trova a 45cm da una parete ed è dotato di auto-keystone, messa a fuoco e bilanciamento del colore. Il supporto da tavolo in dotazione consente di proiettare su un tavolo, una scrivania o un'altra superficie orizzontale, trasformandola in un display touchscreen interattivo per applicazioni di gioco o didattiche.

The Premiere 7 e The Premiere 9

I nuovi The Premiere 7 e The Premiere 9 offrono una maggiore luminosità rispetto ai loro predecessori LSP7T e LSP9T e sono dotati di un processore Quantum 4K per immagini migliori. Entrambi i modelli dispongono di un sistema di elaborazione Dolby Atmos, che dovrebbe migliorare l'audio rispetto alle già ottime prestazioni fornite dai precedenti modelli The Premiere di Samsung.

Il proiettore da gaming definitivo?

Sebbene tutti i nuovi proiettori presentati da Samsung al CES siano a modo loro notevoli (basti pensare alle possibilità offerte dal modello portatile con Lightwarp), il The Premiere 8K è quello che interesserà maggiormente gli appassionati di cinema e i gamer. Con una luminosità di 4.000 lumen, il videoproiettore 8K di Samsung eguaglia la potenza luminosa dell'Epson LS800 ultra short throw, costituendo una valida opzione anche per la visione di eventi sportivi in ambienti particolarmente luminosi.

I contenuti 8K sono abbastanza rari al di fuori di YouTube, il che significa che nella maggior parte dei casi il The Premiere 8K effettuerà un upscaling di contenuti 4K full HD. Fortunatamente, Samsung ha un'ampia esperienza in questo processo ed è in grado di far apparire i contenuti 4K su televisori 8K meglio di quanto farebbero su un televisore 4K, come abbiamo scoperto mentre recensivamo il Samsung QN900C 8K Neo QLED.

Su uno schermo di 100 o più pollici - che il Premiere 8K è in grado di gestire senza problemi - si potrà giovare di tutti i vantaggi della risoluzione 8K. Anche se per ora ci sono pochissimi film in 8K, ii giochi 8K stanno diventando sempre più popolari e con il Gaming Hub integrato per i titoli basati su cloud, il proiettore di punta a ottica ultra corta di Samsung potrebbe diventare l'oggetto del desiderio di molti gamer, anche grazie al vantaggio aggiuntivo della connettività wireless.