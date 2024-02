Questi proiettori saranno vietati dalle nuove normative UE a causa del mercurio

Avete un proiettore a lampada nel vostro sistema home theater? Se è così, questo è il momento perfetto per fare scorta di lampadine di ricambio, poiché presto entreranno in vigore le norme che vietano la produzione e la vendita di prodotti contenenti mercurio, comprese le lampade utilizzate nei proiettori.

Come riportato da flatpanelshd, il regolamento UE 2023/2049, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, vieta la produzione e l'importazione di prodotti contenenti mercurio. Sebbene la nuova legge riguardi principalmente le lampadine utilizzate in ambito domestico e commerciale, essa si applica anche alle lampade per proiettori ad altissime prestazioni (UHP). I proiettori che utilizzano lampade UHP non saranno più in vendita nell'UE dopo l'entrata in vigore della normativa e i proprietari non potranno più acquistare lampadine di ricambio per i loro proiettori a lampada.

Molti dei migliori proiettori 4K usciti negli ultimi anni utilizzano una sorgente luminosa laser o a LED. Un vantaggio di queste lampade rispetto alle lampade UHP è che durano più di 20.000 ore, che è la durata tipica di un proiettore. Le lampade UHP, invece, devono essere sostituite in media ogni 2.000-4.000 ore per mantenere il livello di luminosità standard del proiettore.

Alcuni produttori come Epson, BenQ e Optoma offrono ancora proiettori tradizionali a lampada, soprattutto perché le lampade UHP sono in grado di fornire un'elevata luminosità a un prezzo accessibile. Per lo stesso motivo, i videoproiettori a lampada sono ampiamente utilizzati anche in ambienti aziendali e didattici. Le offerte home theater di fascia alta di marchi di proiettori come Sony e JVC, invece, sono passate per lo più a motori luminosi basati su laser, che si trovano anche nei migliori proiettori a ottica ultra corta.

Sebbene le imminenti normative sui prodotti a base di mercurio siano limitate all'Unione Europea, è probabile che i produttori di proiettori cesseranno di produrre nuovi proiettori a lampada, poiché il mercato di questi modelli si ridurrà di fatto. La stessa situazione si verificherà per i produttori di lampade UHP, che non potranno più vendere lampade di ricambio nei paesi dell'UE.