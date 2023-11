LG dice che le vendite di TV OLED sono in calo per colpa di... LG

LG Electronics prevede di concludere il 2023 con un numero di TV OLED spediti ai rivenditori inferiore a quello del 2022, secondo una dichiarazione dell'azienda riferita da The Elec. Una delle ragioni principali sarebbe "l'inadeguata fornitura di pannelli OLED sul mercato". A questo punto vale la pena notare che l'unico fornitore di pannelli OLED per LG Electronics è... LG Display.

LG Display opera come società separata da LG Electronics. Nonostante ciò, secondo il report, prevede di terminare il 2023 avendo consegnato il 27% in meno di pannelli OLED rispetto al 2022. Fino a poco tempo fa, LG Display era l'unico fornitore di schermi per i migliori televisori OLED di tutto il mondo, ma dal 2022 Samsung Display ha fornito la propria alternativa QD-OLED, anche se solo Samsung Electronics e Sony l'hanno utilizzata (finora).

Oltre alla limitatezza dell'offerta, LG ha anche menzionato le difficili condizioni economiche generali come un'altra ragione che ha causato un calo di interesse per i televisori, in generale, nell'ultimo anno.

Per quanto riguarda le note positive, il report afferma che LG "prevede una crescita della domanda di TV OLED di circa il 10% nel 2024". Tutto questo è un buon segno per chi sta pensando di acquistare uno dei migliori televisori tra le offerte del Black Friday, perché significa che le aziende si stanno davvero contendendo i vostri soldi.

Queste informazioni suggeriscono che se le vendite di TV OLED sono state fiacche per tutto l'anno, ci saranno molte scorte che le aziende (non solo LG) vorranno vendere prima di lanciare i modelli del prossimo anno in primavera.

In ripresa nel 2024

A mio avviso, non è solo la crisi a frenare le vendite di televisori negli ultimi anni, ma c'entra anche l'effetto del boom di acquisti durante la pandemia.

Nel 2020, tutti compravano nuovi televisori perché non potevano andare al cinema. In molti hanno investito anche in nuovi computer portatili per lavorare, nuove console per divertirsi e così via. E si tratta di prodotti che non devono essere sostituiti spesso: la maggior parte delle persone conserva un televisore, un computer portatile o un tablet per anni.

Il 2024 potrebbe quindi essere un buon anno per le vendite, ed è il momento in cui alcune persone potrebbero pensare di fare un nuovo upgrade dei propri dispositivi.