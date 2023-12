LG C4 OLED: tutto quello che sappiamo su uno dei TV più attesi del 2024

L'LG C3 è uno dei migliori TV OLED del 2023. Con una nuova elaborazione dell'immagine che migliora le prestazioni HDR rispetto al già ottimo LG C2, un design accattivante, un aggiornamento dell'interfaccia della smart TV e un'ampia gamma di funzioni per soddisfare sia i giocatori che gli appassionati di cinema, il C3 è in assoluto il nostro tuttofare preferito per gran parte degli utenti, anche se il premio di migliore TV dell'anno va senza dubbio al rivale Samsung S90C.

La domanda che ci si pone ora è: come si comporterà il nuovo LG C4 e quali aggiornamenti apporterà rispetto al predecessore? Al momento sappiamo ben poco del prossimo TV OLED C4, ma grazie a delle fughe di notizie conosciamo alcune delle specifiche più plausibili e, naturalmente, possiamo fare delle ipotesi sui possibili aggiornamenti.

Del resto mancano poche settimane al CES 2024, evento durante il quale scopriremo le novità LG per il 2024. L'azienda ha già vinto 12 Innovation Awards assegnati dalla Consumer Technology Association (CTA) - l'organizzazione che sta dietro al CES - per i suoi TV OLED, quindi le aspettative per il C4 sono molto alte. Naturalmente, aggiorneremo questo articolo con le specifiche ufficiali al momento del lancio di gennaio.

LG C4: Possibile data di uscita e prezzo

Non avendo informazioni ufficiali possiamo solo ipotizzare data di uscita e prezzo del nuovo LG C4 OLED guardando ai precedenti lanci.

Tenendo presente che il C3 è uscito a marzo 2023 dopo essere stato annunciato al CES nel gennaio 2023, come LG C2 l'anno precedente e l'LG C1 l'anno prima ancora, siamo abbastanza certi che l'LG C4 seguirà uno schema simile arrivando intorno a marzo 2024.

La serie C di LG occupa il segmento di fascia media per i TV OLED 4K dell'azienda, che si colloca tra i top di gamma della serie G e gli entry level della serie B.

I prezzi dell'LG C3 erano i seguenti:

OLED83C3: 5.499€

OLED77C3: 3.999€

OLED65C3: 2.999€

OLED55C3: 2.199€

OLED48C3 1.599€

OLED42C3: 1.499€

Sappiamo che la tecnologia OLED ha dei costi elevati e secondo molti analisti LG deve ridurre il prezzo dei suoi TV per tronare a dominare il segmento di fascia media. D'altra parte, li costi di produzione di questi TV non permettono ampi margini di manovra, quindi non ci sorprenderebbe se il prezzo dell'LG C4 fosse lo stesso del precedente C3. Tuttavia, considerando l'inflazione attuale, un lieve aumento di costo è del tutto possibile, quasi prevedibile.

LG C4: tutto quello che sappiamo

I dettagli su cosa aspettarsi dall'LG C4 e, più in generale, dalla linea di TV 2024 di LG sono scarsi. Tuttavia, una recente fuga di notizie conferma che sia l'imminente LG C4 che l'LG G4 potrebbero avere diverse funzioni dedicate al gaming.

Il sito specializzato FlatPanelsHD ha rivelato alcune indiscrezioni diffuse da AMD sui prossimi pannelli OLED di LG in uno dei suoi database televisivi.

La fuga di notizie sostiene che i modelli da 48, 55 e 77 pollici dell'LG C4 sono stati aggiunti al database e certificati per il FreeSync Premium di AMD (che offre un basso lag e consente un gameplay fluido). Il database elenca anche la gamma VRR del C4 come 40-144Hz, superiore alla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz dell'LG C3.

Ciò significa che l'LG C4 potrebbe essere un TV perfetto per giocare con console next gen e PC di fascia alta. Anche l'LG G4 è dotato della stessa frequenza di aggiornamento migliorata, mentre l'entry level B4 otterrà passerà a 40-120Hz.

This is the Alpha 9 processor, which you'll currently find in more LG TVs. (Image credit: LG)

Uno dei maggiori miglioramenti potenziali che ci aspettiamo per i prossimi TV OLED di LG è un miglioramento della qualità dell'immagine grazie a un chip di elaborazione potenziato. Il nuovo processore dovrebbe offrire molta più potenza rispetto all'attuale chip Alpha 9 utilizzato nei TV LG, soprattutto per quanto riguarda le funzioni AI.

Secondo quanto riportato, l'aggiornamento principale è rappresentato da una nuova NPU (unità di elaborazione neurale) che "migliorerà in modo significativo le prestazioni 'on-device'" rispetto agli attuali chip basati sull'AI. Considerando che gran parte dell'elaborazione dei televisori moderni si basa su modelli di intelligenza artificiale, questo potrebbe essere un aggiornamento importante per i nuovi TV OLED LG.

I miglioramenti dovrebbero includere una migliore capacità di analizzare le immagini e di riconoscere e dare priorità a particolari oggetti, la capacità di ridurre meglio il rumore senza eliminare i dettagli e di applicare miglioramenti audio intelligenti, il che significa che possiamo aspettarci miglioramenti sia udibili che visibili su tutta la gamma OLED di LG.

Non ci sono ancora conferme ufficiali su questo chip, né sappiamo con precisione se verrà equipaggiato dai modelli del 2024 o da quelli successivi, ma lo scopriremo presto.

LG C4: quali sono le novità che vorremmo vedere?

Non c'è molto che non vada nell'LG C3, ma ci sono un paio di miglioramenti che ci auguriamo di vedere sul nuovo LG C4.

Il primo è uno schermo più luminoso, in grado di competere con il Samsung S90C che è circa il 25% più luminoso allo stesso prezzo. Speriamo che LG inserisca in questo modello la tecnologia Micro Lens Array, un nuovo strato del pannello che aggiunge miliardi di lenti microscopiche per focalizzare la luce proveniente dagli OLED. Il risultato sarebbe un grande aumento della luminosità dello schermo, come già visto nell'LG G3.

Non sappiamo se l'LG C4 sarà dotato di MLA o se la tecnologia verrà inclusa solo dui modelli di fascia alta, ma in un modo o nell'altro il C4 avrà bisogno di un aumento della luminosità per rimanere competitivo.

The LG G3 (pictured) packed in MLA tech, but will the same come to the G4 and the LG C4? (Image credit: Future)

Anche se molti preferiscono investire un una buona soundbar per ottimizzare l'audio del proprio TV, a noi piace pensare che un televisore che costa più di 1000€ abbia un impianto sonoro perlomeno decente. L'LG C3 è dotato di una qualità audio discreta e ispone di alcune opzioni interessanti per espandere il suono, ma nel complesso non è niente di eccezionale.

L'audio non è certo la nostra priorità quando giudichiamo i nuovi pannelli, ma speriamo che l'LG C4 faccia qualche passo avanti anche in quest'ambito. Soprattutto se si considera che i rivali di fascia media, in particolare il Sony A80L (ma anche il Samsung S90C), hanno un sistema audio migliore rispetto a LG.

E a proposito di audio, Samsung permette di collegare le sue soundbar all'audio Dolby Atmos del TV in modalità wireless e senza adattatore. Ci piacerebbe vedere una funzione simile anche sugli OLED di LG. L'azienda aveva parlato di questa possibilità all'inizio del 2023 ma non abbiamo ancora visto dei TV LG che ne sono dotati, quindi il 2024 potrebbe essere l'anno buono.

Infine il C3 non è un aggiornamento epocale rispetto al C2 che lo ha preceduto. Certo, molte cose sono state migliorate, ma abbiamo comunque concluso la nostra recensione dicendo: "Risparmierete un bel po' prendendo un C2 e siamo sicuri che ne sarete soddisfatti".

Con il C4 ci aspettiamo un balzo in avanti più netto sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto per quanto riguarda i miglioramenti che ci sono sembrati statici tra i modelli C2 e C3, come la qualità dell'immagine, il comparto audio e persino il design, per offrire il valore aggiunto che, a nostro avviso, offre il Samsung S90C.

Le notizie trapelate sul processore, se confermate, potrebbero dare un bel boost al C4, quindi incrociamo le dita perché l'indiscrezione si riveli vera e speriamo che LG esaudisca almeno alcuni dei nostri desideri.