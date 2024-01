I TV LG più vecchi riceveranno un importante aggiornamento gratis nel 2024

LG ha rivelato l'intenzione di attuare un programma di aggiornamento di webOS che estenderà i recenti aggiornamenti di webOS ad alcuni TV del marchio.

In totale, ogni singolo modello della serie 2022 di TV OLED di LG, l'OLED Flex, l'OLED Objet Collection Posé e il display QNED Mini Led 8K riceveranno l'aggiornamento. Secondo l'azienda, il programma introdurrà nuovi modi per gli utenti di personalizzare le loro smart TV in modo da avere un'esperienza su misura che soddisfi le loro esigenze. Sarà possibile, ad esempio, scegliere quali contenuti visualizzare sullo schermo, tra cui, ma non solo, servizi di streaming musicale e videogiochi. Ciò sarà possibile grazie all'interfaccia utente proprietaria Quick Card, un sistema che secondo LG assomiglia a quello che si può trovare su uno smartphone.

(Image credit: LG)

L'interfaccia dello schermo sarà costituita da singole schede. In alto c'è il grande banner, seguito da schede di categoria, poi la selezione di servizi scelti a mano e, nella metà inferiore, elenchi multipli di raccomandazioni per contenuti curati che potrebbero piacervi.

Oltre all'interfaccia rinnovata, l'aggiornamento del webOS di LG vedrà l'inclusione di una "tecnologia di sicurezza avanzata" per proteggere gli utenti da (presumibilmente) malintenzionati, malware o altre forze esterne. L'azienda non specifica in cosa consista l'aggiornamento della sicurezza o come funzioni.

Non si sa esattamente quando il programma di aggiornamento (o come lo chiama LG, "Re:New") verrà lanciato ufficialmente, ma sarà all'inizio del 2024, quindi abbastanza presto. LG non si ferma qui: continuerà a supportare webOS con ulteriori aggiornamenti, con l'obiettivo di "rivoluzionare costantemente l'esperienza dei clienti". Il marchio si è persino impegnato a continuare a rilasciare il supporto per i TV webOS del 2024 fino al 2028.

Un grande anno per LG

Quest'anno si preannuncia piuttosto importante per LG. Di recente ha presentato la sua linea di TV OLED 2024, che sarà guidata dal suo nuovo modello di punta wireless, l'LG M4. Per renderlo wireless, il modello sarà dotato di una "Zero Connect box" che ospiterà tutti i cavi del display, sia per le immagini che per l'audio. A proposito di audio, poco tempo fa LG ha presentato anche il DukeBox. Si tratta di un jukebox dall'aspetto futuristico con uno schermo OLED sulla parte anteriore, un altoparlante a 360 gradi nella parte superiore e alcuni altoparlanti frontali nella parte inferiore.

La linea di TV OLED, il Dukebox e molto altro ancora saranno presentati al CES 2024, che si terrà il 9 gennaio e proseguirà fino al 12 gennaio.

