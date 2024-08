I nuovi pannelli OLED di LG sono pronti, ma non li vedrete presto sui televisori

Una delle tecnologie più interessanti nel mondo dei televisori è la tecnologia OLED a fosfori blu, in breve PHOLED blu. Come abbiamo riportato all'inizio del mese, il PHOLED è più efficiente e fornisce una maggiore luminosità senza richiedere più energia. Viene utilizzato nei pixel rossi e verdi dei TV OLED, ma il blu ci era sfuggito fino a poco tempo fa. Anche adesso, però, si sta rivelando difficile da produrre e questo significa che la prossima grande novità nella tecnologia televisiva ha impiegato un po' più di tempo del previsto per diventare una realtà commerciale.

Per questo motivo le ultime notizie di LG Display sono entusiasmanti: l'azienda afferma di aver creato un nuovo pannello OLED basato sul "materiale OLED da sogno" blu, come descritto da LG (tramite traduzione). Come riportato da ETNews, LG Display ha "sviluppato con successo un pannello OLED basato sulla fosforescenza blu". Il pannello è apparentemente un OLED tandem a due strati e avrà una longevità simile a quella degli OLED esistenti.

Questa è la buona notizia. Ma i dettagli suggeriscono che ci vorrà ancora del tempo prima di vedere questa tecnologia sui nostri schermi. Secondo precedenti rapporti, il PHOLED non sarà pronto per la prima serata almeno fino al 2025, e questo annuncio non indica un periodo di tempo più breve, anzi suggerisce che per i televisori potrebbe essere ancora più lungo.

Perché stiamo frenando il nostro entusiasmo per i TV PHOLED

Le parole chiave della storia di LG sono "tandem OLED". Normalmente, i display OLED hanno un unico strato di emissione della luce; negli OLED tandem a due strati ce ne sono due, uno sovrapposto all'altro.

Apple utilizza la tecnologia OLED tandem nel suo iPad Pro (2024), e questo sottolinea il problema della tecnologia OLED tandem: è molto costosa. Ciò significa che finora è stata utilizzata solo nei dispositivi elettronici più piccoli e per i display heads-up delle automobili, dove la sua longevità e la resistenza alla bruciatura dello schermo valgono un costo aggiuntivo.

Il problema è che quando si vuole aumentare la scala, la complessità e il costo aumentano drasticamente. Ciò significa che l'OLED tandem si trova nella stessa posizione di altre nuove tecnologie televisive quando sono state sviluppate per la prima volta: è molto difficile da realizzare su scala e costa una fortuna assoluta. A breve termine, ciò significa che sarà presente in un numero relativamente limitato di dispositivi: ad esempio, Samsung intende utilizzare questa tecnologia nei suoi telefoni cellulari come aggiornamento dell'AMOLED, in particolare nei telefoni pieghevoli, ma non ha annunciato alcun piano per inserirla nei migliori televisori OLED .

LG sta utilizzando il materiale PHOLED sviluppato da Universal Display, che è l'azienda chiave dietro la tecnologia, e l'uso di un sistema tandem sembra un compromesso: mentre l'obiettivo di Universal Display è quello di avere PHOLED blu negli stessi pannelli di quelli verdi e rossi che già produce, ha annunciato all'inizio di quest'anno che mentre "il blu fosforescente sta arrivando [abbiamo] bisogno di un po' di tempo in più prima dell'introduzione commerciale".

Saranno i migliori televisori a trarre i maggiori benefici da questa novità, quindi dovremo aspettare di vedere quando la tecnologia arriverà anche su di loro: di questo passo, si prospetta il 2026.