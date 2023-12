Spotify Wrapped, ecco cosa ci dicono le classifiche per il 2023

Ogni anno, in questo periodo, Spotify si impossessa di Internet, riunendo gli amanti della musica per condividere i brani più ascoltati degli ultimi 12 mesi. Essendo io stesso un utente di Spotify, non mi vergogno ad ammettere che Wrapped è nella mia mente tutto l'anno. Anche se le mie previsioni su come sarà il mio riepilogo di Wrapped sono praticamente azzeccate ogni anno, è un modo divertente per confrontare le mie abitudini musicali con quelle dei miei amici e stuzzicarli sui loro gusti.

A parte le statistiche personali, Spotify ha annunciato anche gli artisti e le canzoni più ascoltate del 2023, rivelando le abitudini degli utenti e il comportamento generale degli ascoltatori nel corso dell'ultimo anno, e sono a dir poco interessanti. Quest'anno più che mai, i risultati di Spotify Wrapped testimoniano la rapida evoluzione del mondo dello streaming musicale, riflettendo l'impatto dei social media sulla musica di tendenza e il modo in cui i nuovi mezzi di scoperta musicale stanno cambiando l'esperienza degli utenti.

L'ascesa dei podcast

Spotify non è solo il Santo Graal per lo streaming musicale, ma è anche una piattaforma affidabile per l'ascolto dei podcast, e le sue statistiche per il 2023 l'hanno messo in cima alla lista delle piattaforme di podcast audio più utilizzate. Nel 2023 i podcast hanno avuto un ruolo significativo nell'espansione del ruolo e della rilevanza culturale della musica.

Le conversazioni culturali sullo streaming sono diventate più frequenti nell'ultimo anno, con argomenti riguardanti Beyonce, Taylor Swift e il film di Barbie discussi in diversi generi di podcast. Anche se non c'è stato un singolo argomento che abbia consolidato una tendenza, i temi di discussione suggeriscono che gli ascoltatori di podcast vogliono far parte di una comunità proprio come i fan della musica, e che queste comunità offrono opportunità di coinvolgimento e senso di appartenenza.

L'influenza di TikTok

Non è una sorpresa che TikTok abbia avuto un impatto sui migliori artisti, canzoni e tendenze rivelati da Wrapped 2023. È ormai una sorta di tradizione che le canzoni rese popolari da TikTok siano tra i brani più ascoltati dell'anno e, anche se Wrapped 2023 non è diverso, le statistiche rivelano il crescente impatto di TikTok sulla musica.

Se siete utenti accaniti di TikTok, molto probabilmente Flowers di Miley Cyrus ha conquistato la vostra FYP nel gennaio 2023. Dalla sua uscita all'inizio dell'anno, è stata inserita in oltre 5,5 milioni di video su TikTok. Kill Bill di SZA è stata utilizzata in oltre 217,1k video su TikTok. Date queste statistiche su TikTok, non sorprende che siano diventate le due canzoni più ascoltate in streaming a livello globale, con Miley Cyrus al primo posto dopo aver battuto il record di canzone più veloce a raggiungere 1 miliardo di streaming su Spotify.

L'arte della ri-registrazione

Il 2023 è stato l'anno di Taylor Swift. Negli ultimi 12 mesi è stata inarrestabile, regalando ai fan non uno ma ben tre album: il suo decimo album Midnights, che è stato il secondo album più ascoltato del 2023, e due ri-registrazioni, Speak Now e 1989.

1989 (Taylor's Version) ha raggiunto il più alto numero di ascolti in un solo giorno su Spotify al momento della sua uscita, superando il record della stessa Swift, stabilito quando ha pubblicato Speak Now (Taylor's Version). Insieme al record di Midnights, i numeri di streaming delle sue riedizioni l'hanno portata in cima alla classifica di Spotify Wrapped, rendendola l'artista più ascoltata dell'anno.

Non è certo azzardato affermare che Swift sia stata la pioniera della tendenza alla ri-registrazione, e altri artisti hanno rapidamente adottato questa strategia nell'ultimo anno, avendo visto l'impatto che ha avuto sui numeri di streaming di Taylor.

Nonostante non abbia pubblicato un album in studio dal gennaio 2022, The Weeknd è entrato nella classifica degli artisti più ascoltati in streaming, conquistando il terzo posto a livello mondiale. Si potrebbe dire che ciò sia dovuto al suo ruolo di protagonista in The Idol della HBO, che ha aumentato il suo profilo nonostante lo show si sia rivelato un flop, ma è stata la riedizione del suo album Starboy del 2016 a dare un'ulteriore spinta ai suoi numeri di streaming.

La rinascita di The Weeknd è iniziata con la collaborazione con Ariana Grande per la versione remix di Die For You, che ha raggiunto la sesta posizione nella classifica di Spotify. Il successo ha spinto a ripubblicare la canzone originale come singolo, seguita da una versione accelerata, la cui popolarità è testimoniata dalle modifiche dei social media. A marzo è uscita una versione deluxe di Starboy, che ha provocato un picco di streaming e si è aggiudicata il quarto posto tra gli album più ascoltati dell'anno, nonostante sia stato pubblicato sette anni fa.

Cambiamenti e mix di generi

Le statistiche di Spotify Wrapped 2023 mostrano che è stato l'anno del "more is more". Gli appassionati di musica vogliono più opzioni e modi più semplici per accedere a nuova musica, come mai prima d'ora. La richiesta è stata alle stelle e la risposta di Spotify si è concretizzata nel miglioramento dell'esperienza utente.

In occasione dell'evento Stream On di marzo, Spotify ha presentato un rinnovamento dell'interfaccia utente, reimmaginando la home page per includere anteprime dei brani, degli album e dei podcast in uscita. È un eufemismo dire che Spotify ha sfruttato l'impatto di TikTok, introducendo all'inizio del 2023 un feed video verticale che assume attivamente la forma di un tipico TikTok a cui gli utenti possono fare rapidamente riferimento per scoprire musica e generi accessibili.

Sebbene i video di lunga durata non siano una novità, il picco di quest'anno nella fusione di generi può essere attribuito in gran parte all'impatto delle integrazioni visive di Spotify. Le statistiche di 2023 Wrapped rivelano che tra gli utenti della Gen-Z la tendenza all'ibridazione dei generi è in aumento. Oltre a spaziare tra i generi, gli utenti di Spotify si stanno orientando verso la musica "basata sull'umore", desiderando suoni e playlist che rappresentino il loro attuale stato d'animo.

Trend mondiali

Anche le tendenze mondiali hanno avuto un impatto sulle statistiche di Spotify Wrapped di quest'anno, tanto che Spotify ha introdotto "Wrapped Mapped", una funzione che abbina i gusti musicali a una particolare città.

Riflettendo un crossover di suoni tra culture e continenti, la popolarità dell'Afrobeat è cresciuta in modo massiccio dal 2017, con flussi di artisti di spicco come Rema, Burna Boy e Libianca aumentati del 550%. Altrove, i videomessaggi degli artisti di Wrapped segnano la presenza dominante del K-Pop, con i gruppi TWICE e NewJeans che registrano i messaggi per i fan insieme agli artisti che hanno raggiunto la vetta degli stream di Spotify quest'anno: SZA, Taylor Swift, Troye Sivan, solo per citarne alcuni.

Anche la crescente domanda di europop, alimentata dall'Eurovision Song Contest di maggio, ha prodotto artisti da classifica, con Loreen e la sua canzone vincitrice Tattoo che sono entrate nella top 10 della classifica giornaliera globale di Spotify insieme a Cha Cha Cha di Käärijä.

L'elemento personale di Spotify Wrapped è sempre la parte più emozionante, ma le statistiche globali di quest'anno ci mostrano che lo streaming musicale si sta evolvendo proprio davanti a noi. L'influenza di TikTok sulle abitudini di streaming è sostanziale, e i fenomeni estetici che nascono dalle piattaforme di condivisione video continueranno a contribuire al modo in cui gli utenti di Spotify si impegnano a scoprire nuova musica e a curare le playlist.